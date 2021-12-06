شاهد .. بإطلالة خادشة .. مودل روز تثير الغرائز وهي في أحضان عشيقها بدون ملابس هكذا أطلت!.

انت الان تتابع خبر بإطلالة خادشة .. مودل روز تثير الغرائز وهي في أحضان عشيقها بدون ملابس هكذا أطلت!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت العارضة السعودية الشهيرة بمودل روز جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة ساعات بعد إطلالتها الصادمة في الهالويين.

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في التفاصيل ، نشرت العارضة والناشطة السعودية مودل روز عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام إطلالتها الاخيرة بمناسبة الهالوين والتي صدمت الملايين من جمهورها بسبب جرأتها.

وظهرت مودل روز بملابس باللون الأزرق استوحته من مسلسل الكرتون " علاء الدين " اذ ظهرت مرتدية فستان باللون الازرق مكشوف البطن والأفخاذ وبشعر طويل جدا باللون الأسود.

وفي مقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص المصورة " الستوري " ظهرت تتمايل رقصا برفقة شاب وهي تحتضنه بلقطات حميمة أثارت غضبا بين الجمهور.

من جهة اخرى ، تصدرت مؤخرا مودل روز حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو خلال رسمها وشما خاصا بمنطقتها الحساسة اذ تصدرت محركات البحث وتسببت بغضب واسع من قبل جمهورها بسبب إطلالتها الاخيرة بعدما كشفت عن مناطق حساسة في جسدها.

الجدير بالذكر أن الناشطة الاجتماعية الشهيرة بمودل روز ، أول عارضة سعودية من مواليد عام 1993 بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2013.

يتعذر عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام21957690