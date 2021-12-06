شاهد .. بكل وقاحة؛؛ رهف القنون تثير الجنون بإطلالة خادشة للأدب وبحركات جريئة مع صديقتها في ملهى ليلي!

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة؛؛ رهف القنون تثير الجنون بإطلالة خادشة للأدب وبحركات جريئة مع صديقتها في ملهى ليلي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/06 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

لا تزال الناشطة السعودية رهف القنون تحتفل بعيد الهالوين مع صديقاتها، وتجازوت الخطوط الحمراء هذه المرة.

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حيث نشرت رهف القنون عبر خاصية الستوري، صوراً أثناء احتفالها في ملهى ليلي مع صديقاتها.

وارتدت رهف ملابس جريئة للغاية، وظهرت في أحد الصور وهي تفعل حركة خارجة مع صديقتها.

وعقبت رهف على الصور: (نبذة عن ليلة أمس).

رهف القنون بملابس النوم

وسبق أن نشرت الناشطة السعودية عبر خاصية (الستوري)، على حسابها بانستجرام، مقاطع توثق احتفالها.

وارتدت رهف ملابس نسائية مخصصة للنوم مع صديقاتها اللواتي ظهرن بتشكيلة أخرى من قمصان النوم.

كما ظهرت بفيديوهات أخرى وهي ترتدي فستاناً أبيض ضيق يلتصق بجسدها وقصير جداً، وتؤدي حركات إيحائية خارجة.86866775