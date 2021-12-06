شاهد .. لن تصدقوا ؛؛ باب قصر الفنانة ؛؛ميريام فارس؛؛ يثير ضجة كبيرة .. (باب منزل أم قلعة) (اتفرج الصور)

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا ؛؛ باب قصر الفنانة ؛؛ميريام فارس؛؛ يثير ضجة كبيرة .. (باب منزل أم قلعة) (اتفرج الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/06 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعتبر ميريام فارس هي من الفنانات المشهورات جداً، حيث اثارات الكثير من الجدل في صور لمنزلها، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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واصبحت لهذا السبب محور الحديث على السوشيال ميديا بسبب طول وحجم باب منزلها! فما أن شاركت صور تجمعها بابنها "جايدن" من أمام باب منزلها في بيروت، لتنهال عليها التعليقات الساخرة على طول وحجم الباب.

وتظهر فخامة بيتها من كبر باب المدخل، حيث يمثل مساحة كبيرة، ومساحة اخرى خضراء أمام منزلها.

يذكر ان ميريام فارس متزوجة منذ عام 2014 برجل اعمال لبناني أميركي ورزقت منه بإبن عام 2016. واصبح زوجها يعيش بين اميركا ولبنان لشدة تعلقة بميريام وبعائلته.

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