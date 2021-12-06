شاهد .. إلهام شاهين تكشف أمراً صادماً عن دنيا وإيمي سمير غانم والحزن يعم الجمهور!

انت الان تتابع خبر إلهام شاهين تكشف أمراً صادماً عن دنيا وإيمي سمير غانم والحزن يعم الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - غابت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، عن حفل أيام القاهرة للدراما العربية، الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، والذي شهد تكريمها عن مجمل أعمالها وتقديرا لتاريخها الفني.

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وتسلمت جائزتها بدلا عنها الفنانة إلهام شاهين، الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة للدراما العربية.

وكانت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية أعلنت في وقت سابق، على استحداث جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات، باسم "فن الحب سمير ودلال"، تمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله وتقديرا لتاريخه الفني.

وقد استحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة التي تحمل اسم النجمين الراحلين تخليدا لاسميهما وعطائهما الفني والإنساني الكبير، والذي توج بحب الجماهير.

وأعلنت إدارة أيام القاهرة أنه تم منح الجائزة هذا العام للفنانة الكبيرة ميرفت أمين، وتم الاتفاق بين الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة الفنانة إلهام شاهين، والفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم على تسليم تلك الجائزة، حيث وافقتا على المشاركة فى تلك اللحظة الإنسانية المهمة.

وأكدت اللجنة العليا لأيام القاهرة، إنه تم اختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسرة الفنان سمير غانم.

وغاب أيضا عن الحفل دنيا وإيمي سمير غانم، وكشفت الفنانة إلهام شاهين، أن سبب غيابهما بسبب عدم تجاوزهما حالة الحزن بسبب رحيل والديهما سمير غانم ودلال عبد العزيز، مشيرة إلى أنهما اعتذرا عن الحضور في أخر وقت وأنها تقدر ذلك.وكشفت الفنانة إلهام شاهين في تصريحاتها لـ القاهرة 24، سبب غياب الفنانتين وهو أنهما حتى الآن لا يستطيعا الخروج من المنزل ومواجهة الكاميرات والجمهور.

وتابعت إلهام شاهين إن قرار اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم التمثيل، ليس إلا شائعة ولكنهما يحاولا حاليًا الخروج من الحالة النفسية السيئة التي يمرا بها، ليعودا للعمل من جديد.

وأكدت الفنانة حنان مطاوع على الأمر نفسه مشيرةً أن إيمي ودنيا سمير غانم في حالة نفسية صعبة، كما طالبت الجميع يدعو لهما بالتمكن من الخروج من منزلهما من جديد.وحضر حفل مهرجان القاهرة للدراما العربية، عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، درة، هاني شاكر، بشرى، حنان مطاوع، عائشة بن أحمد، المخرج محمد العدل، أروى جودة، منال سلامة، عضو نقابة المهن الموسيقية حلمي عبد الباقي.

حفل أيام القاهرة للدراما العربية تم إحيائه هذا العام في مصر، بدار الأوبرا بالقاهرة، بينما الدورة الماضية منه، تم إحيائها في باريس، ويحرص عدد كبير من الفنانين على حضوره، لأنه يمثل حلقة ربط بين مصر والدول العربية

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