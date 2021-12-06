شاهد .. ظلت عذراء ؛؛ عروس مصرية فائقة الجمال لم يلمسها زوجها بسبب فعل صادم ومحرج كانت تمارسه معها حماتها كل ليلة!

انت الان تتابع خبر ظلت عذراء ؛؛ عروس مصرية فائقة الجمال لم يلمسها زوجها بسبب فعل صادم ومحرج كانت تمارسه معها حماتها كل ليلة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/06 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

رفعت سيدة مصرية قضية خلع على زوجها بعد أيام قليلة من ليلة الدخلة، وذلك لأن حماتها تنام معهم فى غرفة النوم، وعلى نفس السرير، وتمنعهم من النوم بمفردهم وممارسة حقوقهم الشرعية.

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وروت الزوجة تفاصيل زواجها الذي تم بعد علاقة حب رائعة، مع أحد اصدقائها فى العمل، واستمرت فترة الخطوبة لمدة 9 أشهر، ولم تحدث أى مشكلة خلال تلك الفترة، ثم بدأت المشكلة في " ليلة الدخلة"،

حيث بقيت حماتها فى غرفة نومها ليلة الزفاف، ورفضت أن تنام خارج الغرفة، كما رفضت إقامة العلاقة الحميمية بين الزوجين.

وظنت الزوجة ان حماتها ستفعل ذلك فى أول يوم فقط، لكن استمر الوضع لمدة أسبوع كامل، وبقيت تنام معهم فى الغرفة ورفضت تركهم بمفردهم،

ما دفع الزوجة لرفع قضية خلع، وطالبت من الأجهزة القضائية باعطائها حقها مؤكدة أنها مازالت عذراء.59890083