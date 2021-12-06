شاهد .. نجمة مسرح مصر صاحبة الجسم الضخم جداً .. لن تتخيل كيف أصبحت وما هي مهنتها قبل الشهرة - صور

انت الان تتابع خبر نجمة مسرح مصر صاحبة الجسم الضخم جداً .. لن تتخيل كيف أصبحت وما هي مهنتها قبل الشهرة - صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وصفها والدها بـالشوال لوصول وزنها إلى 145 كيلو جرام، وبعد زواج نجمة المسرح المصري دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو» انخفض وزنها بشكل لافت إلا أنها عادت مجددًا إلى نفس الوزن السابق واعتبرته مناسباً لها.

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التي تضمنت «لانشون ويزو».

وقالت نجمة مسرح مصر إنها عملت مُدرسة للكيمياء وكانت تبلغ من العمر 21 عامًا والتلاميذ أعمارهم 17 عامًا، وخلال قيامها بشرح المادة للطلاب على «السابورة» أول مرة داخل الفصل، عن معادلة الكيميائية وكيفية تكوين الملح، حاول أحد الطلاب التعليق بطريقة فُكاهية، فقامت على إثر ذلك بتلقينه علقة ساخنة، ولم تستكمل في مهنة التدريس بعدها.

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