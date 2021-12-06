شاهد .. بذخ فاذح ودلال.. هنا تعيش النجمة ياسمين صبري وزوحها ابو هشيمة وهذه غرفة نومها الملكية التي تحلم بها كل الفتيات ؛؛ بعد أن خطفت قلب زوجها (اتفرج الصور)

انت الان تتابع خبر بذخ فاذح ودلال.. هنا تعيش النجمة ياسمين صبري وزوحها ابو هشيمة وهذه غرفة نومها الملكية التي تحلم بها كل الفتيات ؛؛ بعد أن خطفت قلب زوجها (اتفرج الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/06 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعد الفنانة المصرية ياسمين صبري من أشهر نجوم الشاشة المصرية الصاعدات، ورغم مسيرتها الفنية القصيرة إلا أنها حققت نجاح كبير وشهرة واسعة، خصوصا خلال السنوات الأخيرة.

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وفي التقرير التالي سنتعرف على أهم المحطات في حياة النجمة المصرية ياسمين صبري، وكيف تغيرت حياتها بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

من هي ياسمين صبري؟

ياسمين صبري، هي ممثلة مصرية ولدت بالإسكندرية في 21 يناير 1988، والدها "أشرف صبري" يعمل طبيبًا بإحدى المستشفيات الكبرى بالاسكندرية، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور، كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة إضافة إلى أن جدها كان قبطاناً بحرياً.



وياسمين هي المولودة الثالثة في عائلتها من بين خمسة إخوة، وقد تلقت تعليمها الإبتدائي والثانوي بمدارس الأسكندرية،

واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام بجامعة الأسكندرية، ودرست بقسم الصحافة والعلاقات العامة.

مشوارها الرياضي

تمتاز الفنانة ياسمين صبري بالعديد من المواهب، فهي عاشقة للفن والتمثيل والإعلام بشكل كبير. كما أنها رياضية من الدرجة الأولى حيث تهوى ممارسة الرياضة والسباحة واليوجا

وقد بدأت مشوارها مع السباحة وعمرها 4 سنوات، وكانت تتمرن في الساعة الـ 5 صباحًا قبل المدرسة وتعود للتمرين في الساعة الـ 7 مساءً. وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت كبطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة.



مسيرتها المهنية

بدأت ياسمين صبري مشوارها المهني بالعمل كمراسلة في إحدى القنوات الفضائية، وبعد فترة تركت عملها كمراسلة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال مصر "ميس إيجيبت". لكن لسوء الحظ، تم إلغاء المسابقة لعدم وجود ممولين لها.

بعد ذلك، تلقت ياسمين اتصالا من إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات، وطلبت منها أن تعمل كموديل لأحد الإعلانات، قررت ياسمين أن تقبل بعرض الشركة وتقتحم مجال الإعلانات، وبالفعل عملت الفنانة ياسمين صبري كموديل في الإعلانات لفترة محدودة،

ثم سنحت لها الفرصة بالتعرف على مساعدة المخرج، قامت بترشيحها للعمل في برنامج "خطوات الشيطان" مع الداعية الإسلامي معز مسعود، والمخرج عادل أديب، وتمكنت من الحصول على دور بطلة البرنامج الفتاة المحجبة واسمها رشا، وتم عرض البرنامج في رمضان 2013.



قدمت ياسمين صبري أولى أدوارها الدرامية وحققت نجاحاً كبيراً بدورها. وأصبحت من وقتها حديث الصحف والمجلات حيث وصفوها بأنها من أجمل الوجوه الشابة الجديدة لدراما رمضان، وتوالت بعدها الأعمال التي قدمتها ياسمين صبري،

منها مسلسل "طريقي" مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان، ومسلسل"الحصان الأسود" مع أحمد السقا، وفي رمضان 2019 قاما بأول عمل درامي من بطولتها المطلقة وهو مسلسل "حكايتي"، حيث جسدت فيه شخصية "داليدا".



زواجها من أبو هشيمة

على الرغم من أن ياسمين صبري كانت متزوجة قبل أبو هشيمة من رجل أعمال آخر، ولكنه لم يكن بثروة زوجها الحالي، ويظهر ذلك من خلال حياة الرفاهية المطلقة التي تعيش فيها.

ويقول متابعون أن حياة ياسمين صبري تغيرت بشكل كلي منذ زواجها من أبو هشيمة في منتصف أبريل 2020.



قصر فاخر

يعد قصر أبو هشيمة من أفخر القصور في القاهرة، من حيث المساحة والتصميم، ويجمع في ديكوره عناصر حديثة وقديمة، إذ، يتميز بالراحة والطبيعة لما يحتويه من مناظر خلابة، والأشجار والنباتات الموجودة في بهوه مع وجود حمام سباحة رائع.



ويقع القصر الفاخر بمنطقة الساحل الشمالي، وهي أكثر المناطق المميزة في القاهرة، ويطل على بحيرة خاصة بجانب البحر، لذلك تقضي ياسمين صبري إجازتها الصيفية فيه برفقة أبو هشيمة.

مدخل القصر

ظهرت ياسمين بعد زواجها بعدد من الصور من أمام قصرها في الخارج، اذ، يعبر المدخل عن فخامة الديكور العام للقصر، وفي ممرّ القصر الكبير، تحيطه تماثيل صخرية أضفت فخامة وأناقة على المكان.



جنينة القصر تجمع بين الديكور الكلاسيكي والمودرن

ظهر "أبو هشيمة " في إحدى الصور من جنينة القصر، المجهزة وفق نظام "البرجولة" الخشبية، التي تجسد الديكور الكلاسيكي القديم، فضلا عن "البيسين" الذي يظهر رونق وجمال "الجنينة".

فرش جلدي بالحديقة

ووضع أبو هشيمة مفروشات جلدية في حديقة القصر، جعلها كلّها من اللون البيج الفخم والسهل التنظيف، والذي لا يتأثر بأشعة الشمس أو برودة الطقس.



يشار إلى أن مهندسو الديكور والاختصاصيون في تصميم وتنفيذ وتأثيث الحدائق يجمعون أن المفروشات المستعملة في الحديقة يجب أن تكون مريحة للعين،

لهذا يتم تفضيل الأبيض بمشتقاته مع كسر رتابة اللون بإضافة وسائد ملونة ومنها الأسود والباستيل أو الرمادي وغيرها من الألوان التي تمتص الأوساخ ولا تفقد رونقها بفعل تعرضها للشمس فالألوان الصاخبة تبهت مع الوقت ولكن الوان الباستيل هي باهتة في الأصل لذا فهي تشكل الخيار الأمثل للحديقة.

حوض سباحة

خارج الفيلا يوجد حوض سباحة خاص وواسع مع الكثير من الأماكن المخصصة لحمام الشمس، وهو على شكل مستطيل، حيث قامت ياسمين بالتقاط عدد من الصور من أمامه وشاركتها مع جمهورها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.



صالون قصر ياسمين وأحمد

يزين غرفة صالون قصر ياسمين وأحمد اللون البيج الهادئ والذي يدل على الاستمتاع بالراحة والهدوء لأطول فترة ممكنة.



صالون آخر يدل على الفخامة

يحتوي قصر أبو هشيمة على صالون آخر تتجلى فيه كل مظاهر الرقي والفخامة، ونشرت ياسمين صور من داخله حينما استقبلت سيدة المطر التي ضجت بقصتها مواقع التواصل الاجتماعي.

صالون ثالث ملكي

ومن خلال الصور التي تحرص ياسمين صبري على مشاركتها مع جمهورها بشكل شبه يومي، ظهر ثالون ثالث في قصر أبو هشيمة يحتوي على جميع مظاهر الأبهة والملوكية، من حيث الديكور الملكي وبعض القطع المرصعة بالذهب.



غرفة جلوس قصر ياسمين وأحمد

أما غرفة الجلوس في قصر أبو هشيمة، فيزينها اللون الرمادي الفاتح، بالإضافة إلى الدرجات الداكنة، بجانب الدرجات البراقة والتي تضفي لمسة فاخرة لديكور غرف الجلوس.



صالة رياضية في حديقة وبهو القصر

يوجد في قصر أبو هشيمة صالتي ألعاب رياضية، الأولى في حديقة القصر، والثانية في بهوه، وتحتوي الصالتين على جميع المعدات والتجهيزات الرياضية، لذلك لم تعد ياسمين صبري بحاجة للذهاب إلى الجيم لممارسة الرياضة.



محطات من حياة ياسمين صبري

- في 2017، اختيرت ضمن قائمة "أجمل 100 امرأة في العالم".



- في أبريل 2019 نُصبت سفيرة للمرأة الأفريقية، وذلك خلال المؤتمر العربي الإفريقي لتمكين المرأة بحضور وزراء وشخصيات رفيعة المستوى من مختلف أنحاء المنطقة العربية والقارة الإفريقية.



- ياسمين هي الوجه الإعلاني لشركة المجوهرات الفرنسية كارتييه (بالفرنسية: Cartier) وتعد ياسمين صبري أول عربية في تاريخ دار كارتييه العالمية يتم اختيارها لتكون الوجه الدعائي لهم، حيث تم التعاقد معها بشكل حصري العام الماضي، وحضرت أكثر من حفل لهم في دبي وسان فرانسيسكو بأمريكا وباريس على مدار الأشهر الماضية.

- هي الوجه الإعلاني لشركة العدسات اللاصقة (Lens Me) وأطلقت في مايو 2019 مجموعتها الخاصة مجموعة الياسمين.



- تصدرت ياسمين أغلفة مجلة فوج العالمية في نسختها العربية، بعدد شهري يوليو وأغسطس 2019 حيث تم التقاط جلسة التصوير في العاصمة الإيطالية روما. لتكون أول نجمة مصرية تظهر منفردة على غلاف المجلة الشهيرة.

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