شاهد .. اللهم لا حسد .. السعودية (مودل روز) تستعرض قصرها الفخم والمتناسق لأول مرة .. ضخامة تفوق الخيال. | اتفرج الفيديو

انت الان تتابع خبر اللهم لا حسد .. السعودية (مودل روز) تستعرض قصرها الفخم والمتناسق لأول مرة .. ضخامة تفوق الخيال. | اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وكانت قد نشرت مودل روز صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة ملونة.

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وارتدت روز جاكيت صوف باللون الأصفر، مع بنطال مخطط باللون البرتقالي والأحمر والبيج، ونسقت معهم كروب توب باللون الأسود، لفتت أنظار المتابعين بطريقة تنسيقها هذه الألوان.

أما الغريب في الأمر، فكان طريقة جلوسها، حيث بدت وقد فتحت قدميها بطريقة مثيرة أمام الكاميرا، ما أدى إلى جدل بين المتابعين، واعتبروا أن طريقتها في الجلوس لا أخلاقية، وعليها إحترام المتابعين بمنشوراتها أكثر.

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