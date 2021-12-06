شاهد .. ما ظهر في أفخاذ الراقصة الأرمينية (صافيناز ) ادهش الجميع.

انت الان تتابع خبر ما ظهر في أفخاذ الراقصة الأرمينية (صافيناز ) ادهش الجميع. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الراقصة الأرمينية الشهيرة المقيمة في مصر صافيناز، لانتقادات لاذعة من جمهورها بسبب حجم الترهلات التي تعاني منها.

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ورغم أن تصريحاتها في أحد البرامج التلفزيونية تصدرت تريند جوجل إلا أن إطلالتها أخذت الحيز الأكبر من التريند، حيث ظهرت صافيناز للحديث عن خيانة زوجها لها وانفصالها عنه بسبب ذلك، والعروض التي تلقتها للزواج سرا.

وأثارت صافيناز ضجة كبيرة وتعرضت للسخرية والانتقاد بسبب الترهلات، حيث انهالت التعليقات على مقطع فيديو لها ومن ضمنها:” جسمها مترهل كتير “، هي فيها نسبة ترهل فعلاً بس حلوة قوي، مش مترهلة خالص هي جمب وركها بس، فيما قال آخر، إن لزوجها الحق بطلاقها نتيجة الترهلات الكثيرة التي تملأ جسدها، على حد قوله.

وقالت إن هناك الكثير من الشيوخ في دول الخليج عرضوا عليها سرا الزواج منها لكنها رفضت :” لم يعجبوني، فهم رجال كبار في السن وأنا بحب الرجالة الصغيرة” كما كشفت الراقصة الشهيرة ان والدها هددها بالحرق في حال احترافها للرقص الشرقي.

وفجرت الراقصة ​​صافيناز،​ ​ عدة تصريحات تحدثت من خلالها عن حياتها الخاصة، ولاسيما عن زواجها سابقا وحياتها قبل أن تكون راقصة مشهورة على مستوى الوطن العربي.

إذ تحدثت عن حياتها الزوجية من رجل أردني غني عندما كانت تبلغ من العمر عشرين عاما، مشيرةً إلى أنها تعرفت عليه في شرم الشيخ. وقالت الراقصة أنها كانت تزور شرم الشيخ بشكل مستمر للرقص هناك كسائحة وزائرة للمكان فقط، وتزوجته.

وأضافت أنه كان يحملها لكي لا تتسخ أقدامها من الأتربة أثناء السير في الشارع، وكان يحضر لها الطعام، ويحبها كثيرا، وكشفت أنها لم تكن تحبه ولكن حنيته لها لفتت نظرها الامر الذي جعلها تحبه فيما بعد، بعد ذلك تطلقت منه بعد أن حصلت على عقد عمل في دولة البحرين بشرط جزائي مليون دولار.

وأكدت الراقصة ​​صافيناز،​ ​ أن هناك العديد من الرجال الكبار في دول الخليج عرضواعليها الزواج بالسر ولكنها رفضت.

قائلة: “لم يعجبوني، فهم رجال كبار في السن وأنا بحب الرجالة الصغيرة.

كما وكشفت صافيناز ان والدها سابقا هددها بالحرق في حال احترافها للرقص الشرقي، إذ قال لها:”لو رقصتي مرة ثانية سأحرقك بالبنزين، فوالدي كان يكره الرقص والتمثيل ويعتقد أن البنات مكانها في البيت

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