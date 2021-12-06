شاهد .. فاجعة تهز الأردن .. تعرض نجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد لمصير مروع أبكى كل الأردنيين ! (اتفرج الفيديو)

انت الان تتابع خبر فاجعة تهز الأردن .. تعرض نجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد لمصير مروع أبكى كل الأردنيين ! (اتفرج الفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي، مقطع فيديو نجم ​طيور الجنة​ اليوتيوبر ​الوليد مقداد​ وزوجته ​نور مقداد.

72975914

وهذا أحدث ضجة كبيرة في مواقع التواصل، بعد نشر​نور غشان صورة له وهو مستلقي على الكنبة ومغطى بالبطانية وتبدو علامات المرض عليه.

ويظهر من الصورة ان الوليد قد اصيب بالرشح او البرد او الانفلونزا وعليه ان يستريح وان يتدفى ويشرب سوائل ساخنة حتى يتحسن كما ان زوجته نور تهتم به وحضرت له الحساء72975914