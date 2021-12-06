شاهد .. كأنها اجمل امرأة على وجة الارض؛؛ النجمة دنيا بطمة بإطلالة مثيرة تطير النفوخ من الجيم : اتفرج بعين ونص!

انت الان تتابع خبر كأنها اجمل امرأة على وجة الارض؛؛ النجمة دنيا بطمة بإطلالة مثيرة تطير النفوخ من الجيم : اتفرج بعين ونص! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/06 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها مقطع فيديو جديدًا لها على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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وظهرت المغربية دنيا بطمة في إحدى الصالات الرياضية وهي تمارس تدريبات رياضية شاقة وتتدرب على رياضة “الملاكمة”، برفقة مدربها.

وتصدر اسم دنيا بطمة محرك البحث “جوجل”، بعد وصول مشاهدات برومو أغنيتها الجديدة “حب المصالح” إلى ما يقرب من مليون مشاهدة بعد طرحه على موقع “يوتيوب”.

وطرح حساب شركة الترك للإنتاج الفني، برومو أغنية دنيا بطمة الجديدة من إخراج وإنتاج زوجها محمد الترك وعلق عليها قائلا: “قريبا.. حب المصالح.. غناء ملكتي دنيا بطمة”.

وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم “قنبلة” من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية “ندمانة”، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.53312798