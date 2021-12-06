شاهد .. اتفرج مريم أوزيرلي بطلة «حريم السلطان» مع والدتها التي تسرق الاضواء عن ابنتها شاهدوا جمالها الساحر .. هل تشبهها؟!! (صورة)

انت الان تتابع خبر اتفرج مريم أوزيرلي بطلة «حريم السلطان» مع والدتها التي تسرق الاضواء عن ابنتها شاهدوا جمالها الساحر .. هل تشبهها؟!! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت صورة للممثلة التركية مريم أوزريلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» في مسلسل حرؤيم السلطانن الذي يعرض حاليا علىالفضائيات العربية برفقة والدتها بين محبيها.

39566680

على محبو الممثلة التركية أجمعوا على وجود شبه كبير بينها وبين والدتها، وأثنوا على جمال السلطانة هيام التي جاءت في قائمة أجمل نساء العالم لهذا العام، مشيرين إلى أنها ورثته عن والدتها الألمانية الجنسية.

السلطانة هيام مازالت تصور أحداث الجزء الثالث من مسلسل «حريم السلطان» المعروض على عديد من القنوات التركية حاليا.

39566680