اتفرج – تعرف على شريهان في عيد ميلادها الـ57 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شريهان في عيد ميلادها الـ57 عاماً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحتفل الفنانة شريهان اليوم بعيد ميلادها حيث بلغت من العمر 57 عاماً، فهي من مواليد القاهرة ومن أهم الفنانات العربيات، فهي متعددة المواهب ولها طلة وروح خفيفة تجعل عينك غير قادرة على الحركة أمامها على الشاشة، صاحبة الوجه الهادئ والجمال الناعم وخفة الدم والروح الجميلة.

شريهان، إسم خطف قلوب الجمهور العربي، حيث على الرغم من غيابها لمدة 19 عاماً إلا أن فور عودتها إلى الشاشات مرة أخري أصبحت أيقونة الجمال والخفة وصاحبة السعادة والبهجة، حيث تمتلك طلة مختلفة عن غيرها من الفنانات إضافة إلى موهبتها في الإستعراض والتمثيل الذى ليس لها مثيل في الوسط الفني، يحل اليوم عيد ميلاد شريهان فهي من مواليد 6 ديسمبر 1964.

حيث بدأت الفنانة الاستعراضية شريهان حياتها الفنية وهي في سن الرابعة من عمرها حيث دخلت المسرح والسينما والتلفاز، وتحولت من الطفلة شريهان الجميلة صاحبة اجمل واطول شعر، إلى الفنانة الاستعراضية التي ينتظر الجمهور العربي مسرحيات والأفلام ثم الفوازير في شهر رمضان، وفجأة وتحديدًا في عام 2002 توقفت عن العمل الفني بعد تعرضها للمرض الذي أثر على عملها في السنوات الأخيرة.

وأبدعت شريهان في بدايتها في المسرح في “سك على بناتك” و”علشان خاطر عيونك” أمام الفنان الراحل فؤاد المهندس، ومسرحية “شارع محمد على” أمام الفنان الراحل فريد شوقي، وكما تألقت في المسرح أبدعت في السينما حيث العديد من الأدوار السينمائية أهمها أفلام “الطوق والاسورة المرأة والقانون وفضيحة العمر وعرق البلح وميت فل والحب والرعب وخلي بالك من عقلك” وغيرها العديد من الأفلام السينمائية، وبالنسبة للدراما التليفزيونية قدمت العديد من الأدوار التلفزيونية منها دمي ودموعي وابتسامتي.

وكانت الفنانة الأولى ومازالت التي برعت في الفوازير مع الفنانة نيللي، فعند ذكر الفوازير يذكر شريهان، و فجأة وهي في عز مجدها وشبابها توقفت عن التمثيل بعد إصابتها بالمرض، كما أنها الأخت غير الشقيقة لعازف الجيتار عمر خورشيد.

شريهان تزوجت من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة وهي الزوجة الثانية بعد الفنانةإسعاد يونس وقد أنجبت له لؤلؤة و تالية القرآن.

و عادت شريهان في شهر رمضان الماضي، حيث ظهرت لإحدى شركات المحمول للكشف عن قصة حياتها والحادث التي تعرضت له ومعاناتها مع المرض وأطلت شيريهان جميلة ومبهجة كعادتها بملابس استعراضية وبشعرها الطويل وكأنها لم تكبر أو يمر عليها الزمن، وحكت عن بداية تعرضها تعرضها لحادث السيارة الشهير الذي كاد أن يودي بحياتها عام 1989، وظلت تحكي في مشاهد صغيرة عن الأحداث والسنين التي ابتعدت عنها.

وكتبت شريهان رسالة لجمهورها عبر حسابها على Twitter قبل ظهورها فى ذلك الوقت قائلة: “هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم؟ أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعا ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيرا لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002 مشاعري كلها متلخبطه لكن سعيدة”.

وأوضحت: “كنت بكتب، بكتب وبكتب، رسائل كتييير لا يعلمها غير ربي وأبعث لكم وأحلم بثانية احتضاني وانحناءة شكر لكم جميعاً، ولكن كلها كانت من طرف واحد، مكنتش عارفه ازاي اقدر اقولها لواحد واحد فيكم وبنفسي!! ولو عليا..كنت عايزة ادخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية”.