شاهد .. أسرار صادمة وراء رفض رشدي أباظة تقبيل الفنانة نورا شقيقة بوسي.. وهذه ردة فعلها المفاجئة...تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر أسرار صادمة وراء رفض رشدي أباظة تقبيل الفنانة نورا شقيقة بوسي.. وهذه ردة فعلها المفاجئة...تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - دونجوان الشاشة العربية بلا منازع، أحبته كل من تعاملت معه من نجمات السينما العربية، إن لم يكن حبا رومانسيا فكان حبا إنسانيا، فهو يتسم بالشهامة والنخوة والجدعنة.

من يعرف رشدي أباظة الإنسان يجده صديق صدوق ورجل مواقف وابن بلد، فكان محبوب من كل الناس حتى عمال الاستديو الذي كان ينصفهم على المخرج والمنتج، ومن المعروف أيضاً عن الدونجوان رشدي أباظة علاقاته العاطفية المتعددة، ولكن هناك فتاتين ظهرتا في حياته الفنية وأحبهما من قلبه.76992912

قبلة نورا

ظهرت نورا في حياة رشدي أباظة عندما تم ترشيحها في فيلم "يارب توبة" عام 1975، وهي لم تتجاوز العشرين من عمرها، وكان دورها أن فتاة يحبها في الفيلم، وتكون هناك قبلة تجمع بينهما.

عندما رآها رشدي أباظة قبل يدها ومسح على شعرها وأهداها قبلة على جبينها، وقال لها إنتي شبه بنتي قسمت أوي، ثم رفض أن تقوم نورا بهذا الدور، وبالفعل تم حذف الدور نهائي من الفيلم، وبكت نورا التي كانت سعيدة جداً بالعمل مع رشدي أباظة، فما أن رآها تبكي إلا و طلب من المخرج علي رضا أن يسند لها دور حبيبة حسين فهمي.

وبالفعل ظهر الفيلم ونجحت نورا وأصبحت مع رشدي أباظة كأبنته التي تبناها فنياً، وساعدها في الحصول علي بطولات مطلقة وهي مازالت في بداياتها، ويقال أن نورا بالفعل أحبت رشدي أباظة ولكن رشدي أحبها كابنته، وظلت نورا مع رشدي أباظة تزوره مع نور الشريف خاصة في فترة مرضه الأخير، وحزنت على وفاته حتى كادت أن تعتزل.76992912