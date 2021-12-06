شاهد .. اتفرج: كيوم ولدتها امها؛؛ ووضعيات حميمة فاضحة لـ هازال كايا نجمة مسلسل (اسميتها فريحة)مع هذا النجم التركي من تتوقع ان يكون!

انت الان تتابع خبر اتفرج: كيوم ولدتها امها؛؛ ووضعيات حميمة فاضحة لـ هازال كايا نجمة مسلسل (اسميتها فريحة)مع هذا النجم التركي من تتوقع ان يكون! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/06 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الممثلة التركية ​هازال كايا​ وهي تمارس الرذيله مع النجم التركي ​شاتاي أولسوي .

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وظهر الممثلين يقبلان بعدضهما بطريقة حميمة على السرير، وفي صورة اخرى ظهرت هازال تلفّ جسدها بـ “الشرشف” وتنام على صدر شاتاي العاري.

وأثارت الصور ضجة كبيرة بين الجمهور، اذ ان هازال عادة لا يُسمع عنها اخبار فاضحة .

والحقيقة هي أن الصور من لمسلسلهما “​أسميتها فريحة​” الذي كان قد عُرض منذ سنوات وحقق نسب مشاهدة عالية حينها في تركيا والعالم العربي .

ويعتذر () عن نشر هذه الصورة احتراما وتقديرا لمتابعينا الكرام. 99984427