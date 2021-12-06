شاهد .. اتفرج هذه الطفلة مع سمير غانم ليست واحدة من بناته لكنها أصبحت ممثلة مشهور .. هل عرفتوها؟

انت الان تتابع خبر اتفرج هذه الطفلة مع سمير غانم ليست واحدة من بناته لكنها أصبحت ممثلة مشهور .. هل عرفتوها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت فنانة شابة شهيرة، صورة لها وهي طفلة جميلة بصحبة الفنان الكوميدي الكبير، الراحل، سمير غانم، وكان عمرها حين التقاط الصورة لا يتعدى الـ 7 سنوات، حيث ظهرت كطفلة جميلة رقيقة هادئة واقفة بجانب سمورة وهي في غاية السعادة.

وانهال جمهور الفنانة الشابة، والمتابعين لحسابتها على وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات على الصورة، والتفاعلات بالإعجاب والأحببته، حيث تفاجئوا من مدى وجود نفس الملامح الطفولية والشبه منذ صغرها وحتى الآن، فهي لم تكبر.74528331

إنها الفنانة الجميلة راندا البحيري والتي قالت إنها واحدة من عشاق الفنان الكبير سمير غانم منذ أن كانت طفلة وحتى الآن، وفقاً لما كتبته كتعليق على الصورة.

وتساءل الجمهور ما الذي جمع بين هاذين النجمين، هل هناك صلة قرابة أم أنها مجرد صدفة أم ماذا؟، لتجيب راندا البحيري على هذا السؤال من خلال تعليقها الذي كتبته على الصورة، فقالت إن هذه الصورة تم التقاطها خلال كواليس إحدى مسرحياته.

وأضافت أنه بعد انتهاء العرض المسرحي مباشرة، دفعت 200 جنيه إلى المسرح والتقطت هذه الصورة، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لجمهور المسرح.

وراندا البحيري بدأت العمل في مجال الفن والتمثيل منذ عام 1995، من خلال مسلسل حكايات من حارتنا،

وهي من مواليد القاهرة في 8 أغسطس 1983، وتبلغ من العمر 38 سنة.

شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية المتنوعة سواء أفلام أو مسلسلات ومنها: العيال هربت، كشف حساب، أوقات فراغ، بدون رقابة، ومسلسل سلسال الدم بجميع أجزائه، المرسى والبحار.

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