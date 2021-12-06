شاهد .. قولتلها ابنك بيكلمني.. زواج الفنانة الكبيرة (سوسن بدر) من حفيد فريد شوقي يثير الجدل والمفاجأة في فارق السن بينهما!

انت الان تتابع خبر قولتلها ابنك بيكلمني.. زواج الفنانة الكبيرة (سوسن بدر) من حفيد فريد شوقي يثير الجدل والمفاجأة في فارق السن بينهما! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/06 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

سوسن بدر هي واحدة من أهم نجمات مصر في الفترة الحاليه ومنذ عدة عقود، لقبت بـ «نفرتيتي السينما المصرية»، حيث تتميز بملامح مصرية فرعونية، جعلتها من أكثر الفنانات تميزًا.

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وكانت الفنانة سوسن بدر البالغة من العمر 64 عامًا، قد كشفت في لقاء تلفزيوني سابق لها: «إنها تزوجت 7 مرات». أكثرهم إثارة للجدل الزيجة السادسة لها.

وقالت الفنانة سوسن بدر، إنها ارتبطت بعد الدكتور حسن، بشاب مصري يعيش في أمريكا، وله أعمال كـ بيزنس في مصر، لكنه سافر وتوفاه الله هناك.



وذكرت سوسن، أنه لم يدم زواجهما طويلا فقد كانت هذه المدة 3 أو 4 شهور.



وبينت، أنها لم تسافر معه أمريكا فهي مصرية حتى النخاع حتى أنها عندما تسافر إلى الإسكندرية تقول يا غُربتي.



وأعربت، أنه لا مانع من أن تتزوج المرأة رجلا أصغر منها سننا، لكن نحن من نمنع هذا بحجة العادات والتقاليد، فلا عيب في الحلال.

وذكرت أن من تزوجته بعد ذلك الوقت كان ابن أعز أصدقائها، وهو فريد المرشدي، فقد قابلته صدفة في إحدى بروفات التصوير.



وأشارت إلي أنه بعد انتهاء التصوير بدأ يتحدث معها عبر الهاتف لكنها ذكرت ذلك لصديقتها ناهد فريد شوقي، وقالت لها: "ابنك بيكلمني في التليفون فقالت ناهد آه منا عارفه إنه معجب بيكي".

وأضافت، أن صديقتها ناهد قالت لها: "خلي علاقتك بيا غير علاقتك بيه ارتبطوا مارتبطوش علاقتنا احنا كأصدقاء خليها بعيد".



وذكرت "سوسن" أنه كان أصغر منها بـ 15 سنة وليس 20 كما يظن البعض. 92986306