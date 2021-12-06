شاهد .. اتفرج فيديو صادم لـ دنيا بطمة من غرفة نومها قد يدمر مسيرتها الفنية.

انت الان تتابع خبر اتفرج فيديو صادم لـ دنيا بطمة من غرفة نومها قد يدمر مسيرتها الفنية. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها الاخيرة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

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في التفاصيل ، ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بعدة إطلالات جديدة من آخر جلسة تصوير قامت بها.

وظهرت دنيا بطمة بمقطع فيديو لها أثناء تواجدها في مدينة " طنجة " المغربية أثناء استجمامها في إحدى الفنادق السياحية وظهرت مرتدية ملابس النوم " روب الاستحمام " أثناء استعراضها جمال منطقة " طنجة " عبر الفيديو من شرفة الغرفة.

وشاركت جمهورها الفيديو عبر الانستجرام وكتبت " ثانكيو أتيل الفخامة على كرم الضيافة والاستقبال، انتظرو شوتنغ عجيب من مدينة طنجة العالية “ وتفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات.

الجدير بالذكر أن الفنانة المغربية دنيا بطمة ، مغنية من مواليد عام 1991 سليلة عائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب.

فهي ابنة الفنان حميد باطما أخ الراحل العربي باطما أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية. ناس الغيوان والراحل محمد بطمة أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة المشاهب وابنة عم الفنانة خنساء بطمة والفنان طارق بطمة.

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