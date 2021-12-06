شاهد .. بلحية طويلة.. كريستيانو رونالدو يصدم الجميع بهذه الصورة التي وصفوها غير لائقة.. اتفرج

انت الان تتابع خبر بلحية طويلة.. كريستيانو رونالدو يصدم الجميع بهذه الصورة التي وصفوها غير لائقة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجمة كرم القدم اللاعب البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ بلوك مختلف جدا عن شكله الذي تعود عليه الجمهور منذ بداية مسيرته.

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كريستيانو رونالدو لم يغيّر هذا التفصيل في حياته ولم يربي لحية ولا مرة في حياته الا ان هذه الصورة له بلحية طويلة غير مرتبة ومنسقة صدمت المتابعين قبل ان يتم التأكيد على انها مركبة ضمن تقنية الفوتوشوب وليست حقيقية أبداً.

وانقسم المتابعون بين من أحب لوك كريستيانو وبين من فضله من دون لحية كما تعودنا عليه.

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