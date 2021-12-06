شاهد .. لن تصدقوا :تفاصيل مشوقة نجم طيور الجنة المعتصم مقداد ينشر صورة غير متوقعة أصابت كل المتابعين بالصدمة(اتفرج)

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا :تفاصيل مشوقة نجم طيور الجنة المعتصم مقداد ينشر صورة غير متوقعة أصابت كل المتابعين بالصدمة(اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/06 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

فاجأ نجم قناة ​طيور الجنة​ ​المعتصم بالله مقداد​ الجمهور بظهوره بلا لحية بصورة نشرها في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وفي التفاصيل، أعلن بسلسلة تعليقات على صور نشرها شرائه لمكنة حلاقة لحيته لجعلها أطول إذ قال: "اسمعوا هاليومين في إعلان لمكينة جديدة، بدي لحيتي تطول كمان"، لينشر بعدها صورته بلا لحية وليفاجئ المتابعين بهذه الإطلالة.

وتفاعل المتابعون مع الصورة وتداولوها بصفحاتهم الخاصة معربين بتعليقاتهم عن إعجابهم بـ المعتصم بلا لحية.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ المعتصم المعروف بـ "​عصومي​" يظهر فيها وهو طفل ويرتدي بدلة رسمية.



وعبّر المتابعون عن اعجابهم بهذه الصورة، واشاروا الى ان ملامحه ما زالت كما هي.

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