شاهد .. اتفرج ابنة( حليمة بولند ) تخطف الأنظار بإطلالة فائقة الجمال لأول مرة .. اناقة جذابة وجمال يفوق الخيال .. ( فيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج ابنة( حليمة بولند ) تخطف الأنظار بإطلالة فائقة الجمال لأول مرة .. اناقة جذابة وجمال يفوق الخيال .. ( فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - استعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند رقص ابنتها "كامليا"، والتي قدَّمتها احتفالاً ببناء حمام سباحة جديد في منزل والدتها.

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ونشرت الإعلامية الكويتية فيديو عبر حسابها في "سناب شات" لابنتها وهي ترقص على حمام السباحة، وعلَّقت على الفيديو، قائلةً: "واااي فديت الرقصة اللي من تأليفها.. متحمسة حددها".

كما حاولت حليمة التقاط صورةٍ أخرى لابنتها أمام حمام السباحة، إلا أنَّ ابن أخيها "عبد الجليل" أفسد الصورة، حيث ظهرت ابنتها في الصورة ومن خلفها ابن خالها، وعلَّقت حليمة على الصورة قائلةً: "بنتي كاميليا وابن أخوي جلولي (عبدالجليل) خرب الصورة".

ونشرت الإعلامية الكويتية صورةً جديدةً لابنتها وهي تستمتع بحمام السباحة الجديد مع ابنة خالها "ماريا".

وسبق أن صرَّحت حليمة بأنَّ جمالها كان نعمةً ونقمةً بالنسبة لها، حيث وصفت جمالها بـ"أنه كان جواز المرور" لدخولها الوسط الإعلامي، وساعدها في كثير من الأمور إلا أنَّه كان نقمةً في الوقت نفسه.

كما كشفت عن أنَّ بسبب جمالها كان من يراها يتجاهل عقلها وثقافتها، ويُركِّز فقط على شكلها الخارجي، مشددةً على أنَّ الجمال لا يضمن الاستمرار للشخص، بعكس ما يُحدثه العقل والمستوى الثقافي.

وأشارت إلى أنَّها تعرَّضت للكثير من الصعوبات والرفض في بداية حياتها المهنية، خاصة أنَّ دخول المرأة الوسط الإعلامي الخليجي لم يكن منتشراً بشكلٍ كبير في بداية عملها بعكس الوقت الحالي.

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