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شاهد .. اتذكرون الطفل الذي ابكى نانسي عجرم يائيل القاسم نجم برنامج( ذافويس كيدز) اصبح الان شاب وسيم وفاجأ الجمهور! بالصوره والفيديو

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/07 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

يائيل عصام القاسم  12 عاماً ، بصوته الحساس والناعم ، يتأثر به من يسمعه ، هو من محافظة حمص ، اكتشف موهبته والده الموسيقار وعازف العود عصام القاسم . 

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كانت بدايته في برنامج" ذافويس كيدز" للأطفال ، ووصوله للمرحلة النهائية . 

 

 

شارك في البرامج التلفزيونية الفنية ، كبرنامج "لهون وبس" مع الإعلامي هشام حداد ، برنامج "طرب" الفنان مروان خوري ، وبرنامج "حلف القمر" برفقة الفنانين جورج وسوف ورابعة الزيات .

 

مسلسل "لايف" مع بيير داغر ، غناء شارة مسلسل "بحكم القدر راضي" وله عدة أغان خاصة مسجلة باسمه (اعطني دورك،مني الك، بحكم القدر راضي، أزمة قلبية ) وهو سفير الفن للمنظمة الدولية للتنمية والسلام. 

 


ويعمل حالياً لإطلاق  أغنية رومانسية بعنوان بوح الوتر وأغنية عن التراث والفلكلور ومفاجآت أخرى للجمهور .

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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