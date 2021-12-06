شاهد .. اتذكرون الطفل الذي ابكى نانسي عجرم يائيل القاسم نجم برنامج( ذافويس كيدز) اصبح الان شاب وسيم وفاجأ الجمهور! بالصوره والفيديو

انت الان تتابع خبر اتذكرون الطفل الذي ابكى نانسي عجرم يائيل القاسم نجم برنامج( ذافويس كيدز) اصبح الان شاب وسيم وفاجأ الجمهور! بالصوره والفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/07 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

يائيل عصام القاسم 12 عاماً ، بصوته الحساس والناعم ، يتأثر به من يسمعه ، هو من محافظة حمص ، اكتشف موهبته والده الموسيقار وعازف العود عصام القاسم .

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كانت بدايته في برنامج" ذافويس كيدز" للأطفال ، ووصوله للمرحلة النهائية .

شارك في البرامج التلفزيونية الفنية ، كبرنامج "لهون وبس" مع الإعلامي هشام حداد ، برنامج "طرب" الفنان مروان خوري ، وبرنامج "حلف القمر" برفقة الفنانين جورج وسوف ورابعة الزيات .

مسلسل "لايف" مع بيير داغر ، غناء شارة مسلسل "بحكم القدر راضي" وله عدة أغان خاصة مسجلة باسمه (اعطني دورك،مني الك، بحكم القدر راضي، أزمة قلبية ) وهو سفير الفن للمنظمة الدولية للتنمية والسلام.



ويعمل حالياً لإطلاق أغنية رومانسية بعنوان بوح الوتر وأغنية عن التراث والفلكلور ومفاجآت أخرى للجمهور .

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