شاهد .. جردها من ملابسها تماماً في مشهد ساخن على السرير .. سهير رمزي: هذا الفنان أشعل نشوتي بهذه الطريقة وتمنيت ان يكون زوجي الـ 13. تفاصيل ساخنة

انت الان تتابع خبر جردها من ملابسها تماماً في مشهد ساخن على السرير .. سهير رمزي: هذا الفنان أشعل نشوتي بهذه الطريقة وتمنيت ان يكون زوجي الـ 13. تفاصيل ساخنة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعد الفنانة سهير رمزي، من أبرز الفنانات في الوطن العربي، جرأة منذ بداية مسيرتها الفنية في سبعينيات القرن الماضي.

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نجمة الإغراء المصرية سهير رمزي، وإلى جانب جرأتها في أفلامها السينمائية، اتسمت حياتها الخاصة واطلالاتها بالجراة أيضا.

وكانت قد كشفت سهير رمزي، عن ندمها بسبب إفلات فنان شهير من يدها، بعدما كانت تتمنى الزواج منه. مؤكدة أن ذلك الفنان كان يشعل نشوتها.

وولدت النجمة سهير رمزي، في 3 مارس عام 1950 بمدينة بورسعيد، وتعد واحدة من الفنانات اللاتي ضربن الرقم القياسي فى عدد مرات الزواج، حيث احتفلت بزفافها وارتدت الفستان الأبيض 12 مره

زواجها من غير جنسيتها

تزوجت سهير رمزي لأول مرة من الفنان السوداني إبراهيم خان، الذي عرفه الجمهور بأدواره الهامة فى فيلمي: غروب وشروق، ودائرة الانتقام.

أمير سعودي خطف قلبها

وبعد عام على زواجها من إبراهيم خان وقع طلاق سهير رمزي، فخطف قلبها بعده الأمير السعودي خالد آل سعود، وتزوجت منه، إلا أنها لم تستمر هذه الزيجة ايضا سوى عام واحد وحصلت على الطلاق.

وتزوجت نجمة السينما المصرية، للمرة الثالثة، بعد أشهر قليلة من طلاقها من زوجها الثاني، من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا، ومن بعده احتفلت بالزواج مرة اخرى من رجل الأعمال السوري زكريا بكار، ولم يستمر زواجهما طويلا، وهو نفس المصير الذي صادفه زواجها من رجل الأعمال اليمني علي منصور العودي.

أزواجها من مواطنيها

وبالنسبة لازواجها من مواطنيها، فقد تزوجت سهير رمزي، من المحلن حلمي بكر، والفنان الكبير فاروق الفيشاوي، والنجم الكبير.

محمود قابيل، ورجل الأعمال سيد متولي ورجل الأعمال علاء الشربيني، وآخرون.

وبرّرت النجمة الكبيرة سهير رمزي ـ وبحسب تقارير صحفية ـ سبب إقدامها على الزواج أكثر من مرة، بقولها: "كنت بقضى فترة العِدة بالعافية، وأتزوج في نفس يوم انتهاءها، أنا اتحرمت من الأب والأخ والابن بحس الرجل مهم في حياتي وسند".

وذكرت أنها في المقابل لم تحزن وإنما ضحكت، وقالت لنفسها إن الأمر سيكون موضوعيا أكثر بإسناد الدور لسعاد حسني، لافتة إلى أن استقرار محمد فاضل لسعاد حسني للعب بطولة فيلمه "حب في الزنزانة" كان قبل زواجها منه.

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