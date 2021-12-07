شاهد .. على خطى رولا ريموت؛؛ الفنانة هيفاء وهبي تفجر النت بإطلالة جريئة ومثيرة وتنسى إرتداء ملابسها لتحدث الفضيحة |اتفرج

انت الان تتابع خبر على خطى رولا ريموت؛؛ الفنانة هيفاء وهبي تفجر النت بإطلالة جريئة ومثيرة وتنسى إرتداء ملابسها لتحدث الفضيحة |اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/07 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وبعض الصفحات التي تهتم بفضائح المشاهير، مجموعة صور جريئة للفنان هيفاء وهبي بدت بها بإطلالات صادمة كأنها نسيت ارتداء ملابسها،

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ما عرضها للكثير منم الانتقادات الحادة، كما ان بعض الصور تم تسريبها دون ان تعرف، وخاصة الصور التي التقطت لها من مسافة بعيدة وهي على البحر ترتدي المايوه او البكيني، أثناء قضاء اجازاتها الصيفية.

وظهرت هيفاء وهبي بإحدى الصور وهي ترتدي فستاناً باللون الأحمر بتفحة بفتحة طويلة تصل حتى وركها، كما كشف عن أجزاء من جسدها أثناء تحركها،

وفي صورة أخرى ارتدت فستانا قصيرا جدا باللون الأصفر كشف عن اجزاء كبيرة من جسدها، وظهرت وهبي بمايوه أزرق على الشاطئ برفقة بعض اصدقائها، وتعتبر هي الإطلالة الأجرا لها.

كما تم نشر صورًا مسرّبة للفنانة هيفاء وهبي، على البحر، مرتديةً مايوه باللون الأحمر، كشف عن عوراتها بطريقة لافتة، كما أعاد نشرها الاعلامي اللبناني ايلي باسيل، عبر صفحته على انستغرام، وأثارت الضجة وقتها.

يذكر ان حسابات الفنانة هيفاء وهبي على مواقع التواصل تتعرض لهجمة شرسة، وبلاغات كثيرة تسببت بحذف الكثير من صورها عبر الانستغرام، بسبب انتهاك قواعد الموقع،

ما جعلها تخرج عن صمتها وتهدد كل من يحاول الاساءة لها ومحاربتها بهذه الطريقة، كما انها تعيد نشر الصور التي تم حذفها، وسط تعليقات الدعم من قبل المتابعين،

وكانت قد أعربت سابقا عن رغبتها في اقفال حسابها عبر "انستغرام" بسبب الانتقادات اللاذعة التي كانت توجه لها.

يعتذر()عن نشر هذه الصور احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام. 51323984