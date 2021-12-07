شاهد .. موقف مؤثر جداً .. اتفرج الفنانة دلال عبد العزيز في آخر فيديو لها قبل وفاتها وهي تبكي بحرقة وما هي المفاجأة التي قالتها وتحققت بحذافيرها؟!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/07 الساعة 05:30 صباحاً | (مايا)

إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثلة المصرية الراحلة ​دلال عبد العزيز​ في لقاء تلفزيوني قامت به قبل اصابتها بال​كورونا​ وتدهور حالتها الصحية.

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واللافت في الفيديو ان دلال كشفت عن رفضها احد الادوار التلفزيونية بسبب خوفها من فيروس كورونا.

وتداول هذا الفيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وتأثروا به اذ اشاروا الى انها كانت تعلم مدى خطورة هذا الوباء عليها وعلى عائلتها وكانت تخاف منه وتحاول ان لا تصاب به وكأنها تدرك ان النتيجة قد تكون حزينة جدا ان التقطت هذه العدوى من احدهم.

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