شاهد .. ظهور جديد ومفزع للفنانة المصرية (إلهام شاهين) بعدما تقدم بها العمر وطغت الشيخوخة على جمالها - اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر ظهور جديد ومفزع للفنانة المصرية (إلهام شاهين) بعدما تقدم بها العمر وطغت الشيخوخة على جمالها - اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات فنية مهتمة بنشر أخبار المشاهير على إنستجرام تداول صور للفنانة إلهام شاهين ظهرت فيها بوجه مليء بالتجاعيد.

وبدت على النجمة ملامح التقدم في السن حيث أظهرت عدسات المصورين تجاعيد وجهها بوضوح.31181122

ورأى الجمهور أن هذا حال الكثير من النجمات بالرغم من اهتمامهن الزائد بالعناية ببشرتهن، واللجوء إلى عمليات التجميل، إلا أن كل هذا لن يمنع ظهور التجاعيد والشوائب مع التقدم في العمر.

وتبلغ إلهام شاهين من العمر 61 عامًا، حيث أنها من مواليد 3 يناير 1960، حسب ما ذكرت الفنانة الشيهرة في أكثر من لقاء تلفزيوني.

وكانت كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن رأيها بفيلم “غدوة” للفنان ظافر العابدين، بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43.

ونشرت شاهين، بوستر العمل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “شاهدت بالمهرجان فيلم تونسي رائع، فيلم غدوة فيلم سياسي من نوعية السايكودراما أبهرني ظافر عابدين هو البطل والمخرج ومؤلف القصة وشريك في الإنتاج مع المنتجة الفنانة الرائعة درة بوشوشة وأصحاب مهرجان قابس بتونس سي رفيق وسي الأسعد الكيلاني”.

وأضافت: “ألف تحية للسينما التونسية ومرحبًا بأهل تونس في بلدهم الثاني مصر أسعدتونا بفيلم رائع صفق له الجمهور برافو ظافر العابدين”.

«المومس الفاضلة» إلهام شاهين تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بالإباحية.

فيلم “غدوة” من إخراج ظافر العابدين، وإنتاج تونس، وتدور أحداثه عن حالة حبيب الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

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