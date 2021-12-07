شاهد .. (ابن الوز عوام )لن تصدقوا؛؛ مدى حرفيتهم بالتمثيل تعرفوا على أبناء الفنانين الذين يقتحمون عالم التمثيل بقوة ويسحرون الجمهور! بالصور

انت الان تتابع خبر (ابن الوز عوام )لن تصدقوا؛؛ مدى حرفيتهم بالتمثيل تعرفوا على أبناء الفنانين الذين يقتحمون عالم التمثيل بقوة ويسحرون الجمهور! بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/07 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

حفلت دراما رمضان 2021 بمشاركة عدد كبير من أبناء الفنانين في الأعمال الدرامية المختلفة، والذين تألقوا هذا العام في أدوارهم المختلفة، مما يدعم مقولة أن للموهبة جينات تنتقل عبر الأجيال.

56531406

- محمود ياسين جونيور، حفيد الفنان الكبير محمود ياسين، ونجل الفنان والمؤلف عمرو ياسين، يشارك في مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي يقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي ومن إخراج مصطفى فكري.

تيام قمر، ابن المطرب مصطفى قمر يشارك في مسلسل "ورد" الذي تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع ونضال الشافعي ومن إخراج شادي أبو شادي وكذلك يشارك في مسلسل "فارس بلا جواز"، بطولة والده مصطفى قمر، وإخراج معتز حسام.

- أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح يشارك في مسلسل "نجيب زاهي زركش" بطولة يحيى الفخراني وأنوشكا وهالة فاخر من إخراج شادي الفخراني.

- ملك أحمد زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، تشارك هذا الموسم في مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

محمد يسرى نجل الفنان الراحل إبراهيم يسرى والذي يشارك في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، بطولة النجم يحيى الفخراني وهالة فاخر وأنوشكا، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج شادي الفخراني.

- ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني وتشارك في مسلسل "2020 " بطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم وإخراج فيليب أسمر.

أحمد عبد الله محمود، نجل الفنان الراحل عبد الله محمود ، ويشارك في عملين دراميين هما " اللى ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، إخراج مصطفى فكري، ومسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ، هنا الزاهد، محمد رياض، ومن إخراج شيرين عادل.56531406