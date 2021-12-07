شاهد .. اتفرج: صورة نادرة لــ حسناء السينما المصرية؛؛ شمس البارودي ؛؛مع زوجها السابق الأمير السعودي في شهر العسل .. جمالها يسحر القلوب ويخطفها ! ( بالصورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/07 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعد شمس البارودي من جميلات السينما المصرية، التي لها رصيد فني كبير في السينما والفن.

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وتزوجت الفنانة المصرية شمس البارودي، من الأمير السعودي خالد بن عبدالعزيز آل سعود، عام 1969، في حفل زفاف أسطوري، ولكن هذه الزيجة ظلت ثلاثة أشهر انفصلا بعدها.

وقد حصلت البارودي على لقب أميرة بعد زواجها منه، وكان معروفا عن الأمير خالد كثرة زيجاته من الوسط الفني، والتي كان من بينها زواجه من الفنانة سهير رمزي

، الذي كان يخشى من إعلانه وظل لمدة عام واحد فقط، كما تزوج من الشحرورة صباح لفترة قصيرة، ومن الأميرات تزوج الأميرة مها بنت محسن الشريف، والأميرة العنود بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود.

وتزوجت الفنانه شمس الباردي من الفنان حسن يوسف، بعد انفصاله عن الفنانة لبلبة، عام1972، وأنجبا ناريمان ومحمود وعمر.

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