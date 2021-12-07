شاهد .. بعد 25 عاماً من الاختفاء .. اتفرج الظهور المفزع لبطل مسلسل (لن أعيش في جلباب ابي) لن تصدق كيف اصبحت ملامحه الأن!.

انت الان تتابع خبر بعد 25 عاماً من الاختفاء .. اتفرج الظهور المفزع لبطل مسلسل (لن أعيش في جلباب ابي) لن تصدق كيف اصبحت ملامحه الأن!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ضجت مواقع السوشيال ميديا على امتداد الايام الماضية بصور للفنان ” مؤمن حسن ” المشهور بشخصية ” خضير ” في مسلسل لن أعيش في حلباب أبي في أحدث ظهور له مع عائلته .

حيث ظهر مؤمن حسن برفقة زوجته رشا سليمان وأولاده مريم وسما وعمر وغزال وعلى وجوههم الكمامات اتباعا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .ولم تتغير ملامح مؤمن حسن بشكل كبير إلا أنه بدت عليه علامات التقدم في السن بشكل واضح كما ازداد وزنه وفقا لمجلة نورت .99799603

يذكر أن مسلسل ” لن أعيش في جلباب أبي ” من إنتاج عام 1996 .. وهو عن قصة إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار مصطفى محرم وإخراج أحمد توفيق .

وشارك في بطولته كلا من : نور الشريف وعبلة كامل وعبد الرحمن أبو زهرة ومصطفى متولي ومحمد رياض وحنان ترك وناهد رشدي ووفاء صادق وياسر جلال ومنال سلامة وغيرهم .

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