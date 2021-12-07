شاهد .. متى فقدتي عذريتك؟ .. شقيقة هيفاء وهبى (رولا يموت) تفجر مفاجأة صادمة وغير متوقعة وترد على هذا السؤال!. | اتفرج

انت الان تتابع خبر متى فقدتي عذريتك؟ .. شقيقة هيفاء وهبى (رولا يموت) تفجر مفاجأة صادمة وغير متوقعة وترد على هذا السؤال!. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة اللبنانية رولا يموت أخت الفنانة هيفاء وهبى، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ردها على متابع سألها عن عمرها عندما فقدت عذريةها، لتفجر مفاجأة بأنها وقتها كانت متزوجة من نجل حفيد رئيس وزراء لبنان السابق.

فعندما سألها أحد المتابعين في حسابها الخاص عن فقدان عذريةها، ردت رولا عليه بشكل عنيف، إذ قالت: “أول شي ما خصك، تاني شي كنت مجوزة على سنة الله ورسوله ومن إبن حفيد رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق، مش مين ما كان”. وتابعت رولا: “إذا مفكر انك تصغر النساء بعذريةها، تاني شي بتحب نزلك وثيقة الزواج والطلاق؟”.36272775

ودائما ما تثير يموت الجدل ويتفاعل معها الجمهور، فكانت نشرت صورة وهي تزحف على الأرض مرتدية “بادي سوت” بأكمام طويلة، عليها نجمات باللون الأصفر، فيما اعتاد الجمهور على نشرها صورًا جريئة.

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