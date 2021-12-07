شاهد .. تصريحات مثيرة ولأول مرة : الممثلة حورية فرغلي تفجر مفاجأة مدوية وتكشف أسرار مشهد خلع ملابسها .. هذا المخرج اجبرني و أصرّ على تصويره غصب عني!

انت الان تتابع خبر تصريحات مثيرة ولأول مرة : الممثلة حورية فرغلي تفجر مفاجأة مدوية وتكشف أسرار مشهد خلع ملابسها .. هذا المخرج اجبرني و أصرّ على تصويره غصب عني! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/07 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

في تفاصيل جديدة ظهرت للعلن فقد تعرضت الفنانة حورية فرغلي لانتقادات واسعة نتيجة ظهورها في أحد مشاهد فيلم كلمني شكرا وهي تخلع ملابسها أمام أحد الشباب لتحصل على كروت شحن.

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بدورها انتقدت الفنانة حورية فرغلي المخرج خالد يوسف، على خلفية مشهد خلع الملابس الشهير، الذي جسدته في فيلم " كلمني شكرا ".

وقالت "حورية"، خلال حوار تلفزيوني: "لا أنكر أبداً أن خالد يوسف ظلمني جداً في هذا الفيلم، خاصة أن مشهد الإغراء الذي جسدته بالعمل لم يكن موجوداً في السيناريو ، وأصرّ على تصويره".

وأضافت "حورية": "ظُلمت بسبب هذا المشهد على المستوى الفني والإنساني، وقررت من بعدها عدم تقديم مثل هذه المشاهد مرة أخرى، وأنني لن أخلع ملابسي بهذا الشكل، وحاولت أن أغير نظرة الجمهور لي في الأعمال الأخرى التي شاركت بها".

وأكدت حورية أنها ليست نادمة على أداء هذا المشهد، مشيرةً إلى أنها كانت قليلة الخبرة، موضحة "حينما عرض علي خالد يوسف المشهد وجدت أنه مقنع أن تقوم فتاة بخلع ملابسها

لإغراء الشباب من خلال الإنترنت، وكان منطقياً في سياق أحداث الفيلم، ولكن كما قلت ظلمت كثيراً بسببه فيما بعد". المصدر - مواقع اخبارية مصرية 35518727