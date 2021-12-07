شاهد .. المخرج طارق العريان ؛؛يفتح النار على طليقته اصالة بألفاظ لاذعة.. والمتابعون يصفون تصرفاته بالمراهقة المتأخرة! بالتفاصيل

انت الان تتابع خبر المخرج طارق العريان ؛؛يفتح النار على طليقته اصالة بألفاظ لاذعة.. والمتابعون يصفون تصرفاته بالمراهقة المتأخرة! بالتفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/07 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

فتح المخرج طارق العريان النار على طليقته الفنانة السورية أصالة، وذلك بطريقة غير مباشرة بعد فترة طويلة من الصمت جاءت عقب انفصالهما.

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واستخدم “العريان” خاصية PIN لتثبيت تعليق مسئ لـ “أصالة” من إحدى المتابعات على “صورة” خاصة به نشرها عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وقالت “المتابعة” في التعليق: “سيد الرجال من يوم اللي تركها هالحشاشة رجعت قيمته”، في إشارة لطليقته الفنانة السورية أصالة.



وأثار تصرف طارق العريان تجاه أصالة غضب المتابعين على “إنستجرام” واصفين تصرفه بـ “المراهقة المتأخرة”، وانهالت التعليقات السلبية على صورته.



وعلقت “متابعة” قائلة: “حترم سنك إيه لبس المراهقين ده.. والله لما كنت مع أصالة كنت زي الفل”.



فيما قالت “متابعة” أخرى: “عيب والله تظلم أم عيالك.. احترام وتقدير وعشرة والعيال اللي بينهم”.



ودفعت ردود الفعل السلبية “العريان” لحذف التعليق المثبت على الصورة بعد ساعات من تثبيته لينهي الجدل المثار عنه.

وأعلنت الفنانة أصالة عن غضبها من طليقها بعد انفصالهما، ونشرت صورة طليقها مع خطيبته نيكول سعفان معلقة: “دي أقسى صورة مرت عليّا في حياتي.. بقالي 30 ساعة من ساعة ما شوفتها وأنا مش قادرة أصدق”.



وأضافت: “حتى نقطة الأمان اللي بحاول أحافظ عليها لوالد أبنائي آدم وعلي فقدتها.. واللي بتعمله مش إنساني عيب”.



فيما التزم “العريان” الصمت تجاه الانتقادات الموجهة له من قبل طليقته السابقة.42094458