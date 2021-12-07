شاهد .. بوقاحة غير معهودة؛؛ نجمة المواقع الخادشة؛؛ ميا خليفة؛؛ بموقف محرج للغاية وتثير الجمهور بشكل بطنها ! بالصورة

انت الان تتابع خبر بوقاحة غير معهودة؛؛ نجمة المواقع الخادشة؛؛ ميا خليفة؛؛ بموقف محرج للغاية وتثير الجمهور بشكل بطنها ! بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/07 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت نجمة المواقع الاباحية سابقاً ​ميا خليفة صورة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي،

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ظهرت فيها بالبيكيني، الا ان وضعية جلوسها على البحر وضعتها في موقف محرج.



وعلى الرغم من أن الصورة جميلة، حصلت الصورة على أكثر من مليون ونصف المليون علامة إعجاب، وآلاف التعليقات من المعجبين،

الا ان البعض لاحظ ان شكل بطنها بدا غريباً بسبب وضعيتها، وكأن لديها ترهلات، على عكس ما تظهر فيه في الصور المعدلة التي تنشرها من جلسات التصوير التي خضعت لها في الفترات السابقة.

صدمت ميا خليفة الجمهور بتصريحاتها حول شركات الإنتاج الخاصة بالأفلام الإباحية وطريقة إستقطابها للفتيات،

وقالت خلال تصريح إعلامي بأن هذه الشركات تجعل نجماتها يوقعن على عقود عمل من أجل التعاون معها باستغلال ظروفهن المتأزمة والتي غالبا ما ترتبط بالمال.

وعبرت ميا عن عدم رضاها بالنجومية الكبيرة والشهرة الواسعة التي صنعتها في عالم الأفلام الإباحية وبنبرة ندم قالت انها لو كانت تستطيع لما رضخت إلى هذا العمل.

ورغم أنها كانت قد صرحت مسبقاً أن سبب توجهها لهذا المجال ناتج عن إثبات ذاتها كامرأة جميلة، كونها مرت من فترة مراهقة صعبة، وكانت تعاني من التنمر ووصفت بالـ "قبيحة".

يعتذر( خليج الجزيره )عن نشر هذه الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام. 49821932