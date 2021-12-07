شاهد .. فتاة حسناء تتألم كثيراً من بطنها؛؛ وبعد ذهابها للمستشفى ؛؛حدثت المفاجأة التي أذهلت الأطباء ولم تخطر على بال احد وأدهشت الجميع ؟

انت الان تتابع خبر فتاة حسناء تتألم كثيراً من بطنها؛؛ وبعد ذهابها للمستشفى ؛؛حدثت المفاجأة التي أذهلت الأطباء ولم تخطر على بال احد وأدهشت الجميع ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/07 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أصيبت امرأة كانت تعتقد أنها تعاني من آلام شديدة في الدورة الشهرية بالذهول عندما أخبرها الأطباء أنها في حالة مخاض، وأنها تأخرت أسبوعًا كاملاً عن موعد الولادة.

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وكانت هولي هينتون (23 عامًا) من ماركت هاربورو بمقاطعة ليسيسترشاير في بريطانيا تمر بدورات شهرية منتظمة عندما بدأت تعاني من تقلصات اقوى من المعتاد أثناء إغلاق المقهى الذي تعمل فيه في وقت سابق من هذا العام.



ومع زيادة الألم، انهارت والدتها التي كانت تشعر بالقلق واستدعت سيارة إسعاف، وكانت المفاجأة حين أخبرهما الأطباء في المستشفى أن الفتاة كانت في الواقع حاملًا في الأسبوع الـ 41 وتجاوزت موعد الولادة.

ونقلت هولي، التي لم تظهر عليها أعراض الحمل، إلى غفة العمليات حيث ولدت ابنها ثيو. وتقول هولي، وهي أم عزباء، إنها لا تستطيع تخيل حياتها بدون طفلها البالغ من العمر سبعة أشهر الآن، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

وأضافت: “ما زلت دورتي تنزل بشكل ولم يكن هناك شيء غير عادي يحدث. أزداد وزني قليلاً لكن ذلك كان بعد عيد الميلاد مباشرة ولا شيء .يجعلني أعتقد أنني أنجب طفلاً”.

وأشارت إلى أنها وزنها ازداد حول مؤخرته وفخذها، “لذلك اعتقدت أنه كان مجرد الإفراط في تناول الشوكولاتة خلال فترة الراحة الاحتفالية”.

وتابع: “لم يكن لدي أي من الأعراض العادية، ولا اشتهاء أو مرض أو غثيان أيضًا”.38662020