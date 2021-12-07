شاهد .. اتفرج الصورة .. إبنة الفنان تامر حسني تخطف الأنظار بظهورها الصارخ وجمالها الفريد .. لن تصدق أن هذا الجمال موجود على الأرض

انت الان تتابع خبر اتفرج الصورة .. إبنة الفنان تامر حسني تخطف الأنظار بظهورها الصارخ وجمالها الفريد .. لن تصدق أن هذا الجمال موجود على الأرض والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول محبو الفنان المصري تامر_حسني، صورة حديثة لزوجته المغربية بسمة_بوسيل، تظهر فيها برفقة ابنتهما الكبرى (تالية).

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بسمة ظهرت تحتضن ابنتها في الصورة، وارتدت الطفلة ملابس المدرسة، ولم يظهر وجهها.

كان نجم الجيل تامر حسني، تزوج في عام 2012 من بسمة بوسيل؛ وأقنعها باعتزال الغناء بعدما اشتهرت بحبها للغناء ومشاركتها في برنامج (ستار أكاديمي).

رُزق الثنائي بمولودتهما الأولى (تاليا)، يوم 4 مايو 2013، وفي 3 مايو 2015 رزقا بمولودتهما الثانية (أمايا)، وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018، رزقا بمولودهما الثالث (آدم).

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