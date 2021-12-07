شاهد .. بدون خجل ;; رولا يموت تفقد عقلها تماماً وتكشف عن الشاب الذي مارس هذا الفعل الخادش وأفقدها اعز ماتملك وكيف كانت رد فعلها !؟

انت الان تتابع خبر بدون خجل ;; رولا يموت تفقد عقلها تماماً وتكشف عن الشاب الذي مارس هذا الفعل الخادش وأفقدها اعز ماتملك وكيف كانت رد فعلها !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/07 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداولت مواقع التواصل الظهور الحديث لرولا يموت والذي ولقي اهتمام واسع فقد أثار منشور لـها الجدل بين المتابعين، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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فعندما سألها أحد المتابعين في حسابها الخاص عن فقدان عذريتها، ردت رولا عليه بشكل عنيف، إذ قالت: "أول شي ما خصك،

تاني شي كنت مجوزة على سنة الله ورسوله ومن إبن حفيد رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق، مش مين ما كان".

وتابعت رولا: "إذا مفكر انك تصغر النساء بعذريتها، تاني شي بتحب نزلك وثيقة الزواج والطلاق؟".

ودائما ما تثير يموت الجدل ويتفاعل معها الجمهور، فكانت نشرت صورة وهي تزحف على الأرض مرتدية "بادي سوت" بأكمام طويلة، عليها نجمات باللون الأصفر.84437568