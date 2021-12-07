شاهد .. ابنة الفنانة ( نادين نجيم ) تذهل الجميع بجمالها وأناقتها في أول ظهور لها من المدرسة وجمالها حديث المتابعين !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ابنة الفنانة ( نادين نجيم ) تذهل الجميع بجمالها وأناقتها في أول ظهور لها من المدرسة وجمالها حديث المتابعين !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ​ الجمهور صورة لإبنتها هيفين من المدرسة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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نادين تغزلت بجمال هيفين وكشفت أن المعلمة هي من أخذت الصورة، وكتبت معلقة: "المعلمة بعتتلي هل الصورة وانا دبت دوبان الله يحميكي يا عمري يؤبرني جمالك".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور معبرين عن جمال الفتاة الدائم والشبه الكبير بينها وبين أمها.

وكانت قد نشرت نادين نسيب نجيم صوراً لها، من دبي ليلة البارحة، في إطلالة كلاسيكية باللون الاسود، متمنية للمتابعين أن يصبحوا على خير. وعلّقت قائلة: "تصبحوا على خير وبكرا نهار شغل طويل ان شاء الله".

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