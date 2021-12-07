شاهد .. كما خلقها الله.. الإمرأة الأكثر اثارة في العالم ( ديمي روز ) تظهر بأوقح صورة خادشة لها من السرير وتتعمد استعراض منحناياتها المثيرة .والجمهور يفقد السيطرة!!

انت الان تتابع خبر كما خلقها الله.. الإمرأة الأكثر اثارة في العالم ( ديمي روز ) تظهر بأوقح صورة خادشة لها من السرير وتتعمد استعراض منحناياتها المثيرة .والجمهور يفقد السيطرة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية "الستوري"، حيث ظهرت وهي عارية تماماً، ومستلقية على السرير.

متابعو روز عمدوا إلى تداول الصورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مطلقين عليها لقب "الإمرأة الأكثر إثارة في العالم"، حيث أنها تعمد دائماً إلى نشر هذا النوع من الصور، التي تبرز منحناياتها.30599533

الجدير بالذكر، أن روز كانت قد نشرت صورة لها من طفولتها، وعبر متابعوها عن سعادتهم بصورتها حيث أكدوا أن ملامحها لم تتغير أبداً وأنها تمتلك وجهاً ناعماً وجمالاً ساحراً.30599533