شاهد .. اتفرج: بعد طول غياب لن تصدق كيف أصبحت سيدة جميلات زمنها؛؛ الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز (صورة)

انت الان تتابع خبر اتفرج: بعد طول غياب لن تصدق كيف أصبحت سيدة جميلات زمنها؛؛ الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/07 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

بعد سنوات طويلة من آخر ظهور لها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ظهرت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز على الريد كاربت للمهرجان بدورته الـ43، وهي مرتدية فستاناً باللون الأخضر مناسبًا لها،

23516440

حيث تم توجيه الدعوة لها من أجل تقديم جائزة أحسن ممثلة بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وبكت الفنانة لبنى عبد العزيز أثناء تسليمها الجائزة للفنانة سواني روتيرو، عن فيلمها "أكيارا"، التي شاركت به ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،

وحرصت الفنانة لبنى عبد العزيز على توجيه الشُكر لجميع الحضور بمهرجان القاهرة السينمائي.



وشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي العديد من الفعاليات حيث حصد فيلم بنات عبد الرحمن على جائزة الجمهور،

والتي حملت اسم يوسف شاهين، ووجهت الفنانة صبا مبارك الشُكر لكل الجمهور المصري، ولجميع صُناع العمل، وكذلك كل من شجعها لاستكمال الفيلم.

وقالت صبا مبارك في كلمتها، إنها سعيدة بنجاح الفيلم، والذي يثبت فكرة حرية المرأة، وذلك أيًا كان شكلها، سواء منتقبة أو تخضع لعمليات التجميل،

ولا فرق بين كل الطبقات، وكذلك أكدت على حبها للجمهور المصري الذي دعم أسرة العمل وشاهد الفيلم بشغف كبير.

23516440