شاهد .. اعتراف ناري.. الطفلة المعجزة: نمت مع عادل إمام أكثر من زوجي.. وهذا ما فعله معي داخل المسبح!! تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر اعتراف ناري.. الطفلة المعجزة: نمت مع عادل إمام أكثر من زوجي.. وهذا ما فعله معي داخل المسبح!! تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الطفلة المعجزة.. أيقونة السينما المصرية.. جميلة الشاشة.. ألقاب أطلقها النقاد والجمهور على النجمة لبلبة، كما أطلقوا عليها ألقاب أخرى عديدة.

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واستطردت: "عملنا أفلام كتير ناجحة، مثل "احترس من الخط"، و"عصابة حمادة" و"توتو"، حتى توقفنا فترة، وكان عادل إمام ابتدى يغير في شكل أفلامه، وفي مرة كنا سوا في مكان وقالي إنتي تخنتي شوية، وقالي خسي شوية عشان عاوزك في فيلم "عريس من جهة أمنية".

يُذكر أن الممثلة والمطربة لبلبة قدمت للسينما ما يزيد عن 85 فيلما، مع فنانين كبار أمثال أحمد زكي ونور الشريف ومحمود حميدة، وكونت مع الزعيم عادل إمام ثنائي سينمائي وتليفزيوني ناجح.

أما فى المسرح فلها 7 مسرحيات، كما غنت للأطفال الكثير من الأغنيات التى تربى عليها أجيال مثل "ماما حبيبتى وبابا حبيبي" و"حصالتي ليها كرش" وكان آخر أعمال لبلبة، فيلم "كازبلانكا" الذي حازت من خلاله على جائزة من مهرجان الدير جيست الدولي.66096257