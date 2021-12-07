شاهد .. مشهد صارخ؛؛ يجمع النجمة(زينة مكي وجيري غزال) واثار جدلا واسعا ويضج مواقع التواصل الاجتماعي.. جرأة غير متوقعة!

انت الان تتابع خبر مشهد صارخ؛؛ يجمع النجمة(زينة مكي وجيري غزال) واثار جدلا واسعا ويضج مواقع التواصل الاجتماعي.. جرأة غير متوقعة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/07 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أثار مشهد في مسلسل شتي يا بيروت​ الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر الممثل اللبناني ​جيري غزال​ والممثلة اللبنانية ​زينة مكي​ بمشهد ساخن جريء جداً،

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وهما يتبادلان القبلات على الشفاه، حتى ممارسة العلاقة الحميمة، في وقت كانت فيه زينة معصوبة العينين.



وقد رأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن المشهد ما هو سوى تقليد لفيلم "Fifty Shades of Grey"، الا ان البعض الآخر اعتبر ان هذا المشهد تطلب جهدا كبيرا من الممثلين،

خصوصاً ان المشاهد العربي ليس متعوداً على رؤية هذه المشاهد سوى في الاعمال الاجنبية.

كشفت الممثلة اللبنانية زينة مكي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أنها تخجل كثيراً عندما يقوم أحدهم بإلتقاط صورة لها.



وعلقت مكي على صورة نشرتها وهي تقوم بتناول "الآيس كريم" قائلة :"لَم أكُن أعلَم أنَّني أخجل كثيراً كثيراً، عند التقاط صُوَري، يوم مُشمِس و الكثير من الآيس كريم والقليل من غيوم "أواخر" الصّيف".



متابعو مكي عبروا عن إستغرابهم من هذا الأمر، خصوصاً أنها شاركت في العديد من الأعمال التمثيلية، وأعربوا عن سعادتهم ببراءتها التي ما زالت تحتفظ بها، رغم خوضها العديد من التجارب الحياتية.50615311