شاهد .. على خطى رولا ريموت؛؛ عارضة الازياء لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة على اليخت وسحرت الجمهور وأثارتهم(صور)

انت الان تتابع خبر على خطى رولا ريموت؛؛ عارضة الازياء لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة على اليخت وسحرت الجمهور وأثارتهم(صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/07 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أحدثت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ ضجة عارمة بين المتابعين بعد نشرها صورة جديدة لها.

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ظهرت لاميتا في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بإطلالة صيفية على يخت مرتدية هوت شورت أسود اللون وقميصاً أبيض منقط بالأسود ووضعت على رأسها قبعة من القش الأبيض.

حازت الصورة على اعجاب العديد من المتابعين وانهالوا بالتعليقات عليها.

مؤخرا نشرت لاميتا مقطع فيديو مثير وهي تستحم في غرفة الفندق الذي تقيم فيه حالياً.

حيث يتواجد مغطس الاستحمام بجوار السرير داخل غرفة النوم، وظهرت في الفيديو وهي جالسة داخل المغطس وتلعب برغوة الصابون.

يمتنع()عن نشر هذه الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام. 19045823