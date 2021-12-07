شاهد .. كأنها حورية على الأرض؛؛ النجمة ​نادين نسيب نجيم ؛؛بإطلالة ساحرة سلبت عقول متابعيها من دبي (صور)

انت الان تتابع خبر كأنها حورية على الأرض؛؛ النجمة ​نادين نسيب نجيم ؛؛بإطلالة ساحرة سلبت عقول متابعيها من دبي (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/07 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ جمهورها و متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مجموعة صور لها من دبي.

32360430

ظهرت نادين في الصور بإطلالة كلاسيكية باللون الاسود، وتمنت للمتابعين أن يصبحوا على خير. وعلّقت قائلة: “تصبحوا على خير وبكرا نهار شغل طويل ان شاء الله”.

حازت الصور على اعجاب العديد من المتابعين وأشادوا بجمالها و أناقتها.

نشرت نجيم مؤخرا صوراً من جلسة تصوير قامت بها في الصحراء، وظهرت فيها بفستان أحمر قاتم، وشال باللون نفسه، وأكملت الاطلالة بماكياج ترابي، مع تسريحة شعر ويفي.

32360430