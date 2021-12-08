شاهد .. تعرف على الليلة التي اكتشف فيها عمر الشريف ؛؛ أن صديق عمره أحمد رمزي يعشق في السر زوجته فاتن حمامة.. هذا ما حدث وكانت ردة فعله!

انت الان تتابع خبر تعرف على الليلة التي اكتشف فيها عمر الشريف ؛؛ أن صديق عمره أحمد رمزي يعشق في السر زوجته فاتن حمامة.. هذا ما حدث وكانت ردة فعله! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/08 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

جمعت علاقة قوية بين الفنان أحمد رمزي وعمر الشريف وبين الفنانة فاتن حمامة، مثلث حب وصداقة يحيطها الكثير من الأسرار التي تكشف عنها الأيام واحدًا تلو الآخر.

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دامت علاقة الصداقة بين رمزي وعمر لأكثر من 50 عامًا، بدأت في الثانوية، حيث استطاع عمر أن يقنع أحمد رمزي بدخول عالم التمثيل، ووقتها شارك الثنائي معا في فيلم «أيامنا الحلوة».

اتفق رمزي وعمر أن يتواجدا معا في كل أفلامهما، ووقتها رحبت أسرة عمر بصداقته من أحمد رمزي، حتى أن عمر الشريف قال في لقاء له إن فاتن كانت تغار عليه من أحمد رمزي.



علاقة عمر ورمزي القوية لم يعكرها إلا مساعد المخرج يوسف شاهين، عندما دس سم الشك في عقل عمر أثناء تصوير فيلم «صراع في الميناء»، وأقنعه أن رمزي يحب فاتن، وأنه يتغزل فيها من وقت لآخر.

هدف مساعد يوسف شاهين كان أن يقوم عمر الشريف بضرب أحمد رمزي في أحد مشاهد الفيلم بصورة مقنعة، وخاصة أنهما أصدقاء جدًا.

بالفعل الغيرة سيطرت على عقل عمر، وبدأ في ضرب رمزي حتى أسقطه أرضا، لدرجة أن الأخير هرب منه فزعا.



القطيعة استمرت بين النجمين لمدة 7 سنوات، ولكنها انتهت أثناء تواجدهما في عيد ميلاد ابنة صلاح ذو الفقار، ووقتها اعتذر عمر لرمزي، وطلب منه أن يشارك فاتن في بطولة فيلم «حكاية العمر كله».

علاقة عمر ورمزي وفاتن لم تكن تقتصر على أوقات التصوير فقط، بل كان رمزي يسهر باستمرار معهما، ويخرجان معا، وكان هو وفاتن يتبادلان الأسرار.



غضب أحمد رمزي من عمر الشريف وقاطعه عندما وقع الطلاق بينه وبين فاتن، وأخبره أنه لن يجد امرأة مثلها أبدا.



أحمد رمزي أيضا كان الشاهد الأساسي في عقد زواجهما، وكان يفصل في خلافاتهما، وشجع عمر على السفر للخارج للعمل في هوليوود، ولكنه غضب منه بعد أن بدأ يقصر في حقوق فاتن وأسرته بعد ذلك.

علاقة فاتن ورمزي كانت خاصة جدًا، وكانت تستعين به في أمور كثيرة، وعندما طلبته للعمل معها في مسلسل «وجه القمر»، قال إنه لا يستطيع ان يرفض لفاتن طلبا.



عمر أيضا استعان برمزي لتصوير مسلسل «حنان وحنين»، ومنحه بالاتفاق مع المنتج 150 ألف جنيه إضافية على أجره دون علمه لأنه كان يعلم أنه بحاجة للمال.



قال المقربون من عمر إن علاقته برمزي كانت قوية للغاية حتى أن عمر قال بعد وفاة رمزي: «ضهري اتكسر صديق العمر كله راح»، وأصيب بالاكتئاب.



قال عاطف سالم في مذكراته إن رمزي كان يحب فاتن حمامة ولكنه كتم حبه بسبب صديقه عمر الشريف، وقال أيضا إن عمر كان يغار على فاتن منه، بينما كانت فاتن تندهش من قربهما، وأن رمزي أحب فاتن ولكن عمر كان أغلى إنسان في حياته.



عندما سئل رمزي عن حبه لفاتن رفض أن يعلق، واكتفى بقوله إنها إنسانة وفنانة فريدة وليس لها مثيل.

ورحل رمزي وبعده فاتن، ثم لحق بهما عمر الشريف، وأخذوا معهم الكثير من الأسرار في علاقة عنوانها الإخلاص.82771352