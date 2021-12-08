شاهد .. وصية الفنانة الشهيرة التي اثارت جدلاً واسعاً : خايفه أقابل ربنا ولما أموت أدفنوني جنب عبدالحليم حافظ! .. لن تتوقع من هي؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/08 الساعة 04:00 صباحاً | (وصية الفنانة الشهير.. خايفة أقابل ربنا ولما أموت أدفنوني جنب عبدالحليم حافظ .. لن تتوقع من هي؟)

لا يختلف حال النجوم كثيرا عن حال باقى البشر، ولذا عادة ما يمر البعض على الوصايا التى يكتبها النجوم قبل وفاتهم مرور الكرام، رغم أن من بين تلك الوصايا ما يستحق التوقف والتأمل.

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الوصية التى أثارت الجدل

من بين أغرب وصايا النجوم، والتى أثارت الجدل وقت الكشف عنها، تأتى وصية الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت، والتى أوصت بدفنها بعد موتها إلى جوار عبدالحليم حافظ، حيث قالت فى تصريحات إعلامية مع الإعلامي عمرو الليثي فى برنامجه "بوضوح" : "نفسي قبل ما أموت أكون حافظة القرآن من أول حرف لآخر حرف، وأتمني إني قبل ما أموت ربنا يكون راضي عني".

خايفة أقابل ربنا

وتابعت النجمة الكبيرة لتؤكد : "مش بخاف من الموت لكني خايفة أقابل ربنا، وفي حاجات نفسي أعملها معملتهاش، وأتمنى بعد الموت أن أدفن بجوار حليم لأني بحبه جداً"

ولدت زبيدة ثروت فى 14 يونيو 1940 لأسرة من أصول شركسية، وكان والدها ضابط بحرى ووالدتها حفيدة السلطان حسين كامل، غير أن والدها كان يخفي هذا النسب أثناء توقيع العقود السينمائية لخوفه عليها بعد قيام ثورة يوليو 1952.

جمالها مفتاح نجوميتها

خاضت زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون فى السينما المصرية، الكثير من مسابقات الجمال على مدار مشوارها، وكانت تفوز دائما بالمركز الأول فى تلك المسابقات، الأمر الذى لفت أنظار المنتجين، الذين أكدوا أنها مؤهلة لتكون نجمة سينمائية من العيار الثقيل.

سجلت زبيدة ثروت أول ظهور لها بالسينما بمشاركتها فى مشهد صغير للغاية ضمن فيلم دليلة مع عبدلحليم حافظ وشادية عام 1956.

الأزهر يعترض على مشاركتها فى فيلم النبى يوسف

وسبق وكشفت زبيدة ثروت أن الكاتب الراحل يوسف السباعى طلب منها وهى في سن الرابعة عشر، أن تجسد شخصية النبي يوسف عليه السلام في أحد الأفلام وقال "مفيش أجمل منك يقدم الدور"، غير أن الأزهر اعترض على الفيلم وتوقف المشروع للأبد.

بيلية يطلبها للزواج

كما أكدت زبيدة ثروت أن نجم الكرة البرازيلى بيليه أحبها وطلب الزواج منها، وقالت : "كنا في مهرجان في الكويت ونزلت في نفس الفندق اللي فيه بيليه، وشافني أعجب بي وحبني وأنا لم أعلم من هو لأني مكنتش بحب الكورة، وطلب مني الزواج".

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