شاهد .. نافست أميرات الكويت بجمالها .. أول ظهور لإبنة الفنانة نوال الكويتية .. خطفت الأنظار بجمالها الذي لا مثيل له .. اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر نافست أميرات الكويت بجمالها .. أول ظهور لإبنة الفنانة نوال الكويتية .. خطفت الأنظار بجمالها الذي لا مثيل له .. اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة نوال الكويتية عن أحدث صورها مع ابنتها حنين حيث ظهرتا خلال استمتاعهما بأوقاتهما في الإجازة الصيفية تزامنًا مع عيد ميلاد طفلتها الحادي عشر، الذي يوافق 17 سبتمبر.

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في التّفاصيل، أعربت الفنانة نوال الكويتية عن سعادتها البالغة، بسبب احتفال جمهورها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بعيد ميلاد ابنتها “حنين” الحادي عشر، متداولين صورة لها برفقة ابنتها، كشفت عن تشابه ملامحهما بشكل كبير.

ووجهت نوال الكويتية الشكر لجمهورها عبر “السوشيال ميديا”، لتقديمهم التهنئة لابنتها في عيد ميلادها، وعلقت قائلة: “جمهوري العزيز الغالي شكرا على مشاركتكم في ميلاد بنوتي الحلوة الله يسعدكم ولا يحرمني منكم حبايبي”.

وهنأ عدد كبير من الإعلاميين والفنانين نوال الكويتية بعيد ميلاد ابنتها، وعلى رأسهم الفنانة فيفي عبده، والفنانة سمية الخشاب والفنانة لجين عمران وشقيقتها أسيل عمران ومصمم الأزياء العالمي زهير مراد، والإعلامية غادة العلي، وزلفا رمضان، والملحن محمود الخيامي، متمنين لها المزيد من السعادة.

وحرص أيضا جمهور نوال الكويتية على تهنئتها، وجاءت التعليقات تقول: “‎الله يسعدها لك ويبارك لكم ف بعض وكل سنة وهي سالمة غانمة ناجحة وبكل خير وعقبال 100 سنة صحة وسعادة وراحة بال.. ‏‎الله يحفظها لك ويفرحك فيها يوم تشوفينها اجمل عروس بالدنيا بإذن الله”.

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