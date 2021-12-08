شاهد .. السعودية رهف القنون تفقد عقلها و تستعرض جسدها ومفاتنها بالمايو الأحمر المثير بشكل فاضح وتحدث ضجة عارمة(اتفرج)

انت الان تتابع خبر السعودية رهف القنون تفقد عقلها و تستعرض جسدها ومفاتنها بالمايو الأحمر المثير بشكل فاضح وتحدث ضجة عارمة(اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لا يخفى على أحد حب المدونة السعودية رهف القنون للحياة وشغفها بـ ابتاع أهوائها والعيش بـ مزاجها، الأمر الذي يعرضها دائماً لـ موجة سلبية من الانتقادات المهينة والموجعة، والتي تضيء على شذوذها عن العادات والتقاليد العربية وعدم مراعاتها لـ ذويها الذين هربت منهم مرة وجعلتهم تحت المجهر بـ أفعالها، وهو ما ترد عليه رهف بين الفينة والأخرى بـ صور جديدة وإطلالات جريئة لناحية اللباس، فـ تارة تظهر بـ ملابس مكشوفة وتارة أخرى تطل بالـ مايوه.

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رهف القنون

واستفزت المدونة السعودية الشابة خلال الساعات القليلة الماضية رواد منصة تطبيق INSTAGRAM، بعد خروجها عليهم بـ صورة جديدة، استعرضت من خلالها جسدها بطريقة جريئة، حيث أطلت بـ مايوه أحمر اللون، تميز بقصته الكاشفة التي أظهرت تفاصيل جسدها ومؤخرتها بشكل واضح وجريء.

وعلى الرغم من اتباع رهف لسياسة إغلاق خاصية التعليق على المنشور، إلا أنها لم تسلم من الانتقادات اللاذعة التي طاردتها عبر الحسابات الناشطة على التطبيق، والتي تداولت الصورة بشكل لافت وواسع، وفتحت باب التعليق عليها أمام الرواد، الذين استهجنوا عدم اكتراث الناشطة السعودية للانتقادات التي تلقاها واصرارها الدائم على استعراض جسدها.

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