شاهد .. فاجعة هزت الاردنيين;; إياد مقداد نجم طيور الجنة يتعرض لحادثة مؤلمة ! طفل خالد مقداد المرح عاجز عن المشي !

انت الان تتابع خبر فاجعة هزت الاردنيين;; إياد مقداد نجم طيور الجنة يتعرض لحادثة مؤلمة ! طفل خالد مقداد المرح عاجز عن المشي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/08 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

صُدم جمهور نجم طيور الجنة خالد مقداد بحادثة مفاجئة تعرّض له إياد مقداد من كسر في رجله متسائلين في مواقع التواصل عمّا حصل له تحديدًا وكيف وقع على الأرض ما تسبب بالحادث.

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وتعرض نجم قناة طيور الجنة​ إياد مقداد نجل الفنان ​خالد مقداد​ لكسر في رجله وهو ما اظهره عاجزاً عن المشيء في فيديو موثق لحالته.

عائلة مقداد نشرت فيديو وثّق توصيل ابنها إلى المدرسة ومساعدة شقيقه جاد له، كما أظهر الفيديو زيارة الوليد مقداد برفقة زوجته نور غسان الى منزل العائلة، وبحوزتهم هدية لإياد.85619759