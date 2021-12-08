شاهد .. اتفرج: تسريب صورة نادرة من حفل زفاف السندريلا سعاد حسني وهي في قمة أناقتها ورقتها والمفاجأة الغير متوقعة من هو العريس.. لن تصدق من يكون!؟

انت الان تتابع خبر اتفرج: تسريب صورة نادرة من حفل زفاف السندريلا سعاد حسني وهي في قمة أناقتها ورقتها والمفاجأة الغير متوقعة من هو العريس.. لن تصدق من يكون!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/08 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تسريب صورة نادرة من حفل زفاف السندريلا سعاد حسني وهي في قمة أناقتها والمفاجأة غير المتوقعة من هو العريس.. لن تصدق من يكون،

40803087

حيث أن قصص الحب، أو الزواج، أو الطلاق، والأسرار الخاصة بالفنانين، كل هذه الأمور تثير فضول الجمهور تجاه نجوم الفن الذين يحبونهم، وبالتالي يسعى الجمهور لمعرفتها،

والحقيقة أن عالم الفن مليء بمثل هذه الأمور، وسنروي لكم فيما يلي، قصة السندريلا سعاد حسني.من أشهر قصص حب السندريلا المعروفة للعامة،

هي قصة حبها مع العندليب عبد الحليم حافظ، لكن هذه القصة لم تكتمل بالزواج، وما لا يعرفه الكثيرون هو أن السندريلا سعاد حسني تزوجت خمس مرات، ورغم ذلك لم تنجب في أي من هذه الزيجات الخمس.

وحملت سعاد حسني بجنينها الأول لكن الحمل لم يكتمل وتم إجهاضه

وذلك بسبب مرض زوزو في هذه الأيام، وكان هذا الحمل أثناء فترة زواجها من المخرج على بدرخان

وهذه هي الزيجة الأطول من بين زيجاتها الخمس

فقد استمر زواج السندريلا من علي بدرخان 11 عام، وجمعت بينهما قصة حب كبيرة جدًا

وقد استمرت قصة حبهما لمدة 5 أشهر ثم أعلنا خطبتهما ومن ثم تم الزفاف الذي وسط مجموعة من نجوم نجمات الفن آنذاك.

كان لعلي بدرخان تأثير فارق في حياة السندريلا ليس فقط على المستوي الشخصي بل على المستوى الفني أيضًا، ففي تصريحات صحفية لسعاد حسني قالت أن بدرخان انتقد عدد من أفلامها قائلاً: أنها أفلام تافهة ولن تترك بصمة لدى الجمهور، فطلبت منه أن يساعدها ويبدأ معها من جديد.

وبالفعل فقد أخرج لها مجموعة من الأفلام التي وضعت سعاد حسني في مكانها الصحيحة، وجعلتها أيقونة من أيقونات الفن المصري والعربي، ولكن أخر فيلم جمع بينهما لم يكتب له النجاح مما جعل بدرخان يتغير مع سعاد حسني.

ولم تستمر العلاقة بين النجمين طويلاً

وعن أسباب الطلاق بعد 11 سنة من الزواج

فقد انتشرت أنباء علي أن بدرخان قد اعترف للسندريلا بأنه على علاقة مع فتاة أخرى ويريدها في حياته

مما أضطرها أن تطلب منه الطلاق.

وبسؤالها إذا كان بدر خان خانها أم لا؟ أجابت السندريلا: “حتي لو خاني هسامحه لأنه حد كبير أوي في حياتي و صاحب فضل عليا”.

40803087