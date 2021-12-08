شاهد .. اتفرج للمرة الأولى .. الفنان المصري (أحمد حلمي) ينشر صورة شقيقته في عيد ميلادها جمالها يفوق الخيال .. هل تشبهه؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر اتفرج للمرة الأولى .. الفنان المصري (أحمد حلمي) ينشر صورة شقيقته في عيد ميلادها جمالها يفوق الخيال .. هل تشبهه؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/08 الساعة 06:00 صباحاً | (مايا. )

شارك الممثل المصري ​أحمد حلمي​ صورة مع شقيقته "سالي" للمرة الأولى عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي .

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و توجه لشقيقته في يوم ميلادها مهنئا و كتب:" أختي حبيبتي و صديقتي.. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي.. يا حنينه يا غالية .. أجمل حاجة في علاقة الأخوات ببعض أن يكون بينهم صداقة.."

هذا وقد تلقت هذه الصورة تعاطفا كبيرا و خطفت أنظار جميع المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لعفويتها و جمالها.

وعبر الفنان المصري عن حبه الكبير لشقيقته و عن مدى رصانة علاقتهما.

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